Субота, 6 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО

Шостий президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 5 вересня, повідомив про телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

📢 «Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО», написав глава держави у Телеграмі.

За його словами, сторони домовилися про подальшу координацію дій для зміцнення реальної дипломатії.

📢 «путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес росії закінчити війну», – наголосив Зеленський, подякувавши всім партнерам за підтримку.

☝️ Нагадаємо, 4 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що з 35 країн, які входять до коаліції охочих, вже 26 погодилися долучитися до надання Україні гарантій безпеки. Вони можуть включати військову присутність на суші, морі та у повітрі. А також підтримку Збройних сил України після завершення активних бойових дій.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 122 бойові зіткнення, окупанти застосували 1970 дронів-камікадзе

ВІЙНА

У Києві пройшов протест проти закону про відповідальність військових

ВАЖЛИВО

Діти ВПО із громад Луганщини, окупованих у 2014 році, вирушили на відпочинок

ЛУГАНЩИНА

Україна відповість росії на удари по енергетиці – Зеленський

ВАЖЛИВО

США, Південна Корея та Японія проведуть спільні військові навчання

ПОЛІТИКА

На Херсонщині загинув фермер після атаки російського дрона

ВІЙНА

У Дніпрі відбувся захід з розвитку комунікативних навичок для ВПО

ЛУГАНЩИНА

Зеленський провів переговори з Фіцо в Ужгороді

ВАЖЛИВО

Луганщина розширює мережу психологічної підтримки для постраждалих від війни

ЛУГАНЩИНА

40% Гази під контролем ізраїльських військ – ЦАГАЛ

ПОДІЇ

На фронті відбулося 103 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

В ЗСУ підтвердили атаку на Рязанський НПЗ та нафтобазу в Луганську

ВАЖЛИВО

Україна успішно протестувала власну далекобійну зброю – Зеленський

ВАЖЛИВО

путін погрожує ураженням будь-яких іноземних військ в Україні

ВАЖЛИВО

Лисичанська МВА доставила понад п’ять тисяч гуманітарних наборів для ВПО

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"