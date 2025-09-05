Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО

Шостий президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 5 вересня, повідомив про телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

📢 «Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО», – написав глава держави у Телеграмі.

За його словами, сторони домовилися про подальшу координацію дій для зміцнення реальної дипломатії.

📢 «путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес росії закінчити війну», – наголосив Зеленський, подякувавши всім партнерам за підтримку.

☝️ Нагадаємо, 4 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що з 35 країн, які входять до коаліції охочих, вже 26 погодилися долучитися до надання Україні гарантій безпеки. Вони можуть включати військову присутність на суші, морі та у повітрі. А також підтримку Збройних сил України після завершення активних бойових дій.