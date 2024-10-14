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ПОЛІТИКА

Зеленський презентує план перемоги під час виступу у Раді

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський презентує план перемоги під час виступу у Раді

Шостий президент України Володимир Зеленський офіційно й публічно представить план перемоги країни під час свого виступу у Верховній Раді. Про це стало відомо в понеділок, 14 жовтня.

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко у своєму повідомленні в Telegram зазначив, що виступ Зеленського в Раді заплановано на середу, 16 жовтня.

📢 «Очевидно, зараз тільки одна причина для цього заходу – це публічне представлення плану перемоги», — підкреслив Лещенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив цю інформацію.

За даними видання РБК-Україна, яке посилається на власне джерело в парламенті, шостий глава держави дійсно виступить перед депутатами у парламенті.

📢 «Так, має бути засідання у середу вранці, і президент має представити план перемоги. Це буде презентація цього плану для України», — повідомило джерело.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українці зможуть дізнатися про деталі цього плану найближчими днями.

👉 Нагадаємо, наприкінці вересня президент Зеленський уже представив план перемоги президенту США Джо Байдену та кандидатам на посаду президента США — Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

📌 Минулого тижня український лідер здійснив низку важливих візитів до Лондона, Парижа, Рима та Берліна, де обговорив деталі цього плану з міжнародними партнерами. Тепер ведеться робота на рівні команд для його реалізації.

📌 Також раніше було повідомлено, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати готові у повному складі вирушити на фронт. Але це станеться тільки після того, як це зроблять їхні колеги з «Європейської Солідарності».

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