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ВЛАДА

Зеленський перебував у прикордонній території Сумської області

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський перебував у прикордонній території Сумської області (Сумщини)

Шостий президент України Володимир Зеленський перебував у прикордонній території Сумської області та провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та керівником Сумської ОВА Володимиром Артюхом. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента в четвер, 22 серпня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський надав детальний звіт про ситуацію на всій лінії фронту, зокрема, в районах активних бойових дій у Курській області. Сирський також розповів про зміцнення оборони на Торецькому та Покровському напрямках, де російські сили концентрують свої зусилля.

📢 «У визначених районах Курської області українські сили взяли під контроль іще один населений пункт. Вдалось поповнити обмінний фонд для нашої держави. Головнокомандувач ЗСУ також доповів про налагодження діяльності військової комендатури на цій території», – йдеться у повідомленні.

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх доповів про ситуацію в регіоні після початку військової операції в Курській області. Він зазначив, що кількість обстрілів зменшилася, що дозволило знизити кількість жертв серед цивільних. Також стало безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру, готуючи її до зими.

На нараді також було обговорено координацію між військовими, поліцією та ДСНС для забезпечення безпеки прикордонних районів. Також вирішувались питання з організації гуманітарних конвоїв у Курську область.

Зеленський перебував у прикордонній території Сумської області (Сумщини)

👉 Нагадаємо, що на початку серпня Україна розпочала військову операцію у Курській області на росії. Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ контролюють понад 1250 кв. км території та понад 90 населених пунктів у цьому регіоні.

📌 Раніше було повідомлено, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За цей документ, зареєстрований під номером №0285, проголосували 281 народний депутат.

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