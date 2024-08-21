Рада ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За цей документ, зареєстрований під номером №0285, проголосували 281 народний депутат. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник партії “Голос” Ярослав Железняк в середу, 21 серпня.

Оскільки йдеться про ратифікацію, процедура не потребує другого читання в парламенті.

Як зазначив Железняк, під час обговорення в парламенті відбулася складна дискусія. Перед голосуванням народним депутатам передали листи підтримки від Генерального штабу та керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Римський статут, що заснував Міжнародний кримінальний суд, є міжнародним договором, який визначає порядок роботи цього суду та юрисдикцію щодо злочинів, таких як агресія, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Ратифікація Римського статуту Україною забезпечує їй повноправне членство в МКС, що дає можливість:

висувати кандидатів на посади суддів та прокурора МКС;

брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб;

ефективно співпрацювати з МКС.

Важливо зазначити, що Україна ратифікувала статут із заявою по ст. 124 Римського статуту, згідно з якою протягом 7 років МКС не матиме юрисдикції по ст. 8 щодо воєнних злочинів, скоєних громадянами України. Проте ратифікація дозволить притягати до відповідальності російських злочинців.

До того ж ратифікація Римського статуту була одним із зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.