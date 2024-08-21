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ВЛАДА

Рада ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За цей документ, зареєстрований під номером №0285, проголосували 281 народний депутат. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник партії “Голос” Ярослав Железняк в середу, 21 серпня.

Оскільки йдеться про ратифікацію, процедура не потребує другого читання в парламенті.

Рада ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту

Як зазначив Железняк, під час обговорення в парламенті відбулася складна дискусія. Перед голосуванням народним депутатам передали листи підтримки від Генерального штабу та керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Римський статут, що заснував Міжнародний кримінальний суд, є міжнародним договором, який визначає порядок роботи цього суду та юрисдикцію щодо злочинів, таких як агресія, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Ратифікація Римського статуту Україною забезпечує їй повноправне членство в МКС, що дає можливість:

  • висувати кандидатів на посади суддів та прокурора МКС;
  • брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб;
  • ефективно співпрацювати з МКС.

Важливо зазначити, що Україна ратифікувала статут із заявою по ст. 124 Римського статуту, згідно з якою протягом 7 років МКС не матиме юрисдикції по ст. 8 щодо воєнних злочинів, скоєних громадянами України. Проте ратифікація дозволить притягати до відповідальності російських злочинців.

До того ж ратифікація Римського статуту була одним із зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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