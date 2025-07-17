Четвер, 17 Липня, 2025
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Зеленський надав відповідь про демобілізацію

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський надав відповідь про демобілізацію

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники повернуться з фронту додому лише після перемоги у війні з росією. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді у четвер, 17 липня.

📢 «Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік», — відповів глава держави на запитання народного депутата Олексія Гончаренка з фракції «Європейська солідарність».

Зеленський також наголосив, що українські воїни заслуговують на якісну ротацію, але без політичного спекулювання.

📢 «Наші герої заслуговують якісних ротацій. Коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут», — додав Зеленський.

Водночас у медіа з’явилася інформація про підготовлений Міністерством оборони законопроєкт щодо демобілізації військовослужбовців. Проте в Генеральному штабі Збройних сил України не підтримують документ. Причина — його реалізація може спричинити одночасне звільнення з армії понад 100 тисяч військових.

Натомість член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Міноборони розробило новий механізм ротації. За його словами, він може стати альтернативою законопроєкту про демобілізацію.

☝️ Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про нову роль міністра оборони Рустема Умєрова, який долучиться до міжнародної роботи.

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