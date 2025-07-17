Зеленський розповів куди подінуть Умєрова

Шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про нову роль міністра оборони Рустема Умєрова, який долучиться до міжнародної роботи. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення в середу, 16 липня.

📢 «Рустем Умєров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку – усіма домовленостями, а також необхідною координацією. Розраховую на підтримку Верховною Радою України також інших кадрових кроків. Завтра будуть представлені відповідні пріоритети», — йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський також заявляв, що Умєров може очолити українське посольство у США.

☝️ Крім того, у контексті кадрових змін шостий президент України згадав про подальші ротації:

📢 «Розраховую на підтримку Верховною Радою також інших кадрових кроків», — наголосив Зеленський.

📌 Варто нагадати, що нещодавно Володимир Зеленський підписав подання до парламенту щодо призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони. Верховна Рада вже підтримала рішення про його звільнення з посади прем’єр-міністра.

📌 Також глава держави запропонував міністерці економіки Юлії Свириденко очолити новий уряд.