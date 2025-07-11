Зброя США для України буде повністю оплачена НАТО

Президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості з Північноатлантичним альянсом (НАТО) щодо передачі американської зброї Україні. Про це він заявив в ефірі телеканалу NBC, його також цитує CNN у четвер, 10 липня.

☝️ За словами Трампа, усе фінансування цих поставок бере на себе НАТО, що, на його думку, є важливою умовою підтримки України.

📢 «Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО фінансує це постачання на сто відсотків», — наголосив американський президент.

У заяві Трампа також пролунало, що зенітно-ракетні комплекси «Patriot» буде передано до Альянсу, який самостійно вирішить подальший розподіл техніки:

📢 «Patriot буде передано до НАТО, а вже Альянс здійснить їх подальший розподіл».

Крім того, Трамп анонсував, що в понеділок зробить «важливу заяву» щодо росії, однак деталей наразі не повідомив.

📢 «Я розчарований Росією… у понеділок зроблю важливу заяву щодо росії», — зазначив він.

Президент США додав, що його подальші кроки будуть залежати від розвитку ситуації у найближчі тижні.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трамп вперше після повернення до Білого дому готується схвалити нові поставки озброєнь Україні, включаючи високоточні ракети GMLRS і снаряди калібру 155 мм. За попередніми оцінками, загальна сума допомоги може перевищити $300 млн.