155-мм снаряди та GMLRS знову прямують в Україну — ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відновила постачання зброї в Україну. Зокрема, 155-мм артилерійських снарядів та високоточних реактивних боєприпасів типу GMLRS. Про це у середу, 9 липня, повідомило інформагентство Associated Press, посилаючись на двох американських урядовців, які побажали залишитися анонімними.

📢 «Президент Дональд Трамп у приватних розмовах висловлював невдоволення тим, що в Пентагоні публічно оголосили про призупинення постачань без попереднього погодження з Білим домом», — цитує джерела видання.

У Міністерстві оборони США, зі свого боку, спростували припущення про те, що глава відомства Піт Гегсет діяв без погодження з президентом. За словами представників Пентагону, рішення про перегляд обсягів допомоги ухвалювалося в межах внутрішніх консультацій.

☝️ Водночас AP нагадує, що з початку повномасштабної агресії росії у лютому 2022 року Сполучені Штати надали Україні оборонну допомогу на суму понад 67 мільярдів доларів.

📢 «Міністерство оборони США оголосило про постачання Україні додаткової оборонної зброї згідно з розпорядженням президента Дональда Трампа», — зазначається у повідомленні.

👉 Відновлення постачання зброї в Україну пов’язують із переглядом політики щодо підтримки Києва. Це відбувається на тлі нової ескалації на фронті та рекордних масованих ракетних обстрілів українських міст.

☝️ Також відомо, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні додаткового комплексу «Patriot».