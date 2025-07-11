Трамп пообіцяв зробити важливу заяву про росію

Президент США Дональд Трамп заявив, що 11 липня зробить «важливу заяву» щодо росії. Про це він повідомив під час телефонного інтерв’ю телеканалу NBC.

☝️ У коментарі ведучим Трамп наголосив на своєму «розчаруванні росією» та повідомив, що вже в понеділок зробить відповідну заяву. Деталі поки що не розкриті.

У межах інтерв’ю президент також розповів про досягнуту домовленість із НАТО, згідно з якою американська зброя, зокрема зенітно-ракетні комплекси «Patriot», постачатиметься Україні через Альянс.

📢 «Ми домовилися, що НАТО буде на 100% платити за це», — зазначив Трамп, коментуючи майбутні поставки оборонного озброєння.

☝️ Ці заяви пролунали на тлі масштабної російської повітряної атаки на Україну, яка стала однією з найбільших з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, напередодні представник Держдепу США Теммі Брюс засудила ескалацію російських атак. Також спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав масштаби загибелі людей в Україні «небаченими з часів Другої світової війни».