П’ятниця, 11 Липня, 2025
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Трамп пообіцяв зробити важливу заяву про росію

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп пообіцяв зробити важливу заяву про росію

Президент США Дональд Трамп заявив, що 11 липня зробить «важливу заяву» щодо росії. Про це він повідомив під час телефонного інтерв’ю телеканалу NBC.

☝️ У коментарі ведучим Трамп наголосив на своєму «розчаруванні росією» та повідомив, що вже в понеділок зробить відповідну заяву. Деталі поки що не розкриті.

У межах інтерв’ю президент також розповів про досягнуту домовленість із НАТО, згідно з якою американська зброя, зокрема зенітно-ракетні комплекси «Patriot», постачатиметься Україні через Альянс.

📢 «Ми домовилися, що НАТО буде на 100% платити за це», — зазначив Трамп, коментуючи майбутні поставки оборонного озброєння.

☝️ Ці заяви пролунали на тлі масштабної російської повітряної атаки на Україну, яка стала однією з найбільших з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, напередодні представник Держдепу США Теммі Брюс засудила ескалацію російських атак. Також спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав масштаби загибелі людей в Україні «небаченими з часів Другої світової війни».

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