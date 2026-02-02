Завдяки Китаю зросло втричі виробництво «Іскандерів» у рф

Виробництво ракет Іскандер-М на росії зросло утричі значною мірою завдяки експорту з Китаю. Про це йдеться в аналізі американського аналітичного центру CSIS, який дослідив масштаби та напрями російсько-китайської співпраці.

Аналітики зазначають, що у 2024 році на Китай припало близько 70% усього російського імпорту перхлорату амонію — одного з ключових компонентів для виготовлення твердого ракетного палива. Саме цей фактор, за оцінками експертів, став критично важливим для різкого зростання темпів виробництва балістичних ракет.

☝️ За даними CSIS, загальний обсяг торгівлі між росією та Китаєм у 2024 році сягнув 250 мільярдів доларів, тоді як у 2022 році він становив 190 мільярдів. У результаті Китай став головним торговельним партнером рф, забезпечивши 33,8% її зовнішньої торгівлі у 2024 році, порівняно з 11,3% у 2014 році.

Окремо наголошується на залежності росії від Пекіна як головного покупця своєї нафти. У 2024 році 75% усієї імпортованої до Китаю нафти походило з росії. У 2022 році цей показник був у межах 60–65%.

📢 «росія не має достатніх потужностей для виробництва всіх необхідних товарів подвійного призначення. Натомість Китай здатен виготовляти у великих кількостях деякі з таких пріоритетних товарів», — зазначається в матеріалі CSIS.

Аналітики вказують, що в сегменті військово-технічної співпраці Китай значно збільшив постачання до рф так званих «пріоритетних товарів» із переліку 50 позицій подвійного призначення. Йдеться, зокрема, про верстати, мікропроцесори та інше високотехнологічне обладнання.

Комплектуючі для БпЛА

Крім перхлорату амонію, росія отримувала з Китаю корпуси для безпілотників, літієві батареї та оптико-волоконні кабелі, необхідні для виробництва дронів з управлінням по оптоволокну.

Аналітики Defense Express, зі свого боку, зазначають, що порівняння даних за 2023 та 2025 роки підтверджує триразове зростання виробництва балістичних ракет для комплексу «Іскандер».

☝️ За даними ГУР, у грудні 2025 року ракетний арсенал рф налічував близько 200 балістичних ракет 9М723 до ОТРК «Искандер». А темпи виробництва сягали 50 таких ракет щомісяця.

Водночас дані станом на січень 2023 року свідчили, що з лютого 2022 року росія виготовила лише 36 ракет 9М723. Тоді, як за цей же час витратила 744 одиниці. Вже в листопаді 2023 року виробництво зросло до 30 ракет на місяць.

📢 «Простежується така динаміка: 36 ракет за перші 11 місяців повномасштабної війни, 30 ракет щомісяця до листопада 2023 року і вже 50 ракет щомісяця станом на грудень 2025 року», — зазначили автори аналізу.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Китай постачає росії обладнання та технології, які допомагають москві у виробництві гіперзвукових ракет «орєшнік». Ці ракети здатні нести ядерні боєзаряди.

У Міністерстві закордонних справ Китаю ці звинувачення відкинули, назвавши їх «спробою перекласти відповідальність» за агресію росії проти України на Пекін.