ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Викрито посадовицю «мінфіну лнр», яка працює на окупаційну владу

Денис Молотов
Викрито посадовицю «мінфіну лнр», яка працює на окупаційну владу 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел: правосуддя.

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантці з Луганська, яка з початку російської агресії забезпечувала фінансове функціонування окупаційних структур так званої «вади» в регіоні. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, фігуранткою є колишня директорка луганського заводу газованих напоїв «Карє». Після захоплення частини області у 2014 році вона почала співпрацювати з представниками держави-агресора та обіймала так звані «офіційні посади» у створених окупантами «громадських рухах» і «органах влади лнр».

Викрито посадовицю «мінфіну лнр», яка працює на окупаційну владу
Служба безпеки України

☝️ У червні 2023 року окупаційна адміністрація призначила її «першим заступником міністра фінансів лнр».

За інформацією СБУ, наразі вона продовжує виконувати керівні функції у псевдоміністерстві. Також підтримує зв’язки з урядовими структурами рф та забезпечує впровадження «бюджетної політики» загарбників на території Луганщини.

📢 Ворожа поплічниця заочно отримала підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі проводять слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що правоохоронці задокументували катування цивільних на ТОТ Луганської області та зібрали доказову базу проти двох представників так званої «спецслужби лнр».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні – Financial Times

ПОДІЇ

Трамп заявив, що США «розбивають Іран вщент»: ми навіть не починали

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано понад 50 атак, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Маніпуляція: США готується невдовзі зняти санкції з Росії — The Economist

СТОПФЕЙК

У Херсоні росіяни дронами атакують цивільних мешканців

ВІЙНА

Після атаки дронів Ер-Ріяд заявив про готовність вдарити по іранських об’єктах

ПОДІЇ

На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Відбулась масована атака ударними дронами на Кривий Ріг

ВІЙНА

Начальник Хустського ТЦК відсторонений після інциденту з мобілізацією будівельників

СУСПІЛЬСТВО

рф атакувала залізничну інфраструктуру у 3 областях, у тому числі дитячу залізницю на Харківщині

ПОДІЇ

росія буде змушена погодитися на гарантії США — Буданов

ВАЖЛИВО

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка відзначив 105-ту річницю з дня заснування

ЛУГАНЩИНА

Плани США удару по Ірану змінили в останній момент – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полонених

ВАЖЛИВО

Газ у Європі подорожчав до максимуму з 2023 року

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип