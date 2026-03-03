Викрито посадовицю «мінфіну лнр», яка працює на окупаційну владу

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантці з Луганська, яка з початку російської агресії забезпечувала фінансове функціонування окупаційних структур так званої «вади» в регіоні. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, фігуранткою є колишня директорка луганського заводу газованих напоїв «Карє». Після захоплення частини області у 2014 році вона почала співпрацювати з представниками держави-агресора та обіймала так звані «офіційні посади» у створених окупантами «громадських рухах» і «органах влади лнр».

☝️ У червні 2023 року окупаційна адміністрація призначила її «першим заступником міністра фінансів лнр».

За інформацією СБУ, наразі вона продовжує виконувати керівні функції у псевдоміністерстві. Також підтримує зв’язки з урядовими структурами рф та забезпечує впровадження «бюджетної політики» загарбників на території Луганщини.

📢 Ворожа поплічниця заочно отримала підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі проводять слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

