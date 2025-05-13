Вівторок, 13 Травня, 2025
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Заступник мера Лозової зник після відрядження до Чехії

Денис Молотов
Денис Молотов
Заступник мера Лозової зник після відрядження до Чехії

Заступник мера Лозової Харківської області Олексій Корпан зник після службового відрядження до Чехії. Про це 13 травня повідомив міський голова Сергій Зеленський у Facebook.

🛫 За словами мера, на початку травня Корпан вирушив до Чеської Республіки. Там він мав обговорити постачання обладнання для первинної медичної допомоги. Проте з 7 травня чиновник перестав виходити на зв’язок.

📢 «Чутки ходять за мого заступника Олексія Корпана, що він начебто втік десь за кордон. Тож повідомляю, що на початку травня він виїхав у відрядження у Республіку Чехія з питань співпраці і надання Чеською республікою нашій громаді відповідного обладнання для первинної медицини. 7 числа він перестав бути на зв′язку, вчора з′явився в інших (соціальних) мережах. На дзвінки не відповідає», — написав Зеленський.

☝️ Мер додав, що якщо підтвердиться факт державної зради, справу передадуть правоохоронцям, і вона розглядатиметься виключно у правовому полі.

📅 У коментарі Суспільному Зеленський уточнив, що Корпан мав повернутись до 9 травня та 12-го вийти на роботу. Він також зазначив, що це був перший виїзд чиновника за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

🕵️‍♂️ Секретар Лозівської міської ради у 2015–2020 роках і нинішній військовослужбовець Сергій Коба заявив у коментарі Суспільному, що за його даними Олексій Корпан перебуває в росії.

Відомо, що у 2014 році на сторінці Корпана в російській соцмережі «ВКонтакте» були пости на підтримку бойовиків «днр» і «лнр», а також зображення Сталіна та Захарченка. Крім того, згідно з даними порталу «Чесно», Корпан двічі балотувався до Верховної Ради від Комуністичної партії України, однак не був обраний.

☝️ Нагадаємо, що в неділю, 4 травня, розпочався офіційно візит Зеленського до Чехії. Шостий президент України прибув разом із першою леді Оленою Зеленською.

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