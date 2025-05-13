Заступник мера Лозової зник після відрядження до Чехії

Заступник мера Лозової Харківської області Олексій Корпан зник після службового відрядження до Чехії. Про це 13 травня повідомив міський голова Сергій Зеленський у Facebook.

🛫 За словами мера, на початку травня Корпан вирушив до Чеської Республіки. Там він мав обговорити постачання обладнання для первинної медичної допомоги. Проте з 7 травня чиновник перестав виходити на зв’язок.

📢 «Чутки ходять за мого заступника Олексія Корпана, що він начебто втік десь за кордон. Тож повідомляю, що на початку травня він виїхав у відрядження у Республіку Чехія з питань співпраці і надання Чеською республікою нашій громаді відповідного обладнання для первинної медицини. 7 числа він перестав бути на зв′язку, вчора з′явився в інших (соціальних) мережах. На дзвінки не відповідає», — написав Зеленський.

☝️ Мер додав, що якщо підтвердиться факт державної зради, справу передадуть правоохоронцям, і вона розглядатиметься виключно у правовому полі.

📅 У коментарі Суспільному Зеленський уточнив, що Корпан мав повернутись до 9 травня та 12-го вийти на роботу. Він також зазначив, що це був перший виїзд чиновника за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

🕵️‍♂️ Секретар Лозівської міської ради у 2015–2020 роках і нинішній військовослужбовець Сергій Коба заявив у коментарі Суспільному, що за його даними Олексій Корпан перебуває в росії.

Відомо, що у 2014 році на сторінці Корпана в російській соцмережі «ВКонтакте» були пости на підтримку бойовиків «днр» і «лнр», а також зображення Сталіна та Захарченка. Крім того, згідно з даними порталу «Чесно», Корпан двічі балотувався до Верховної Ради від Комуністичної партії України, однак не був обраний.

☝️ Нагадаємо, що в неділю, 4 травня, розпочався офіційно візит Зеленського до Чехії. Шостий президент України прибув разом із першою леді Оленою Зеленською.