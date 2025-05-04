Візит Зеленського до Чехії: зустрічі з керівництвом країни, підтримка авіації

У неділю, 4 травня, розпочався офіційно візит Зеленського до Чехії. Шостий президент України прибув разом із першою леді Оленою Зеленською. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

📢 «Заплановані зустрічі з президентом Петром Павелом та прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою», — зазначив Зеленський.

Головною метою візиту, за словами шостого президента України, є висловлення вдячності Чеській Республіці за послідовну підтримку України. А також подальше зміцнення двосторонньої співпраці. Зеленський нагадав, що чеська артилерійська ініціатива виявилася дієвою та продовжить свою реалізацію.

☝️Окрему увагу лідер України приділив військовій авіації.

📢 «Окремий напрям співпраці – розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16. Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України», — повідомив Зеленський.

Також на порядку денному — спільна дипломатична діяльність та узгодження тиску на росію з метою досягнення сталого припинення вогню та завершення війни.

☝️ Нагадаємо, що 2 травня Зеленський уже проводив нараду, присвячену питанням бойової авіації. Зокрема — майбутнім постачанням додаткових винищувачів F-16 для ЗСУ.

📌 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 травня, підписав три укази, що вводять у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про санкції проти загалом 76 фізичних та 81 юридичної особи.