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Закон про НАБУ та САП вже набув чинності

Денис Молотов
Денис Молотов
Закон про НАБУ та САП вже набув чинності

З 23 липня в Україні набув чинності закон, що суттєво обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Документ було оприлюднено 22 липня у парламентському виданні «Голос України».

Що передбачає новий закон?

Законопроєкт №12414, ухвалений Верховною Радою 22 липня, передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Формально він регулює досудове розслідування у справах про зниклих безвісти під час війни.

Однак, в остаточній редакції документ суттєво послаблює інституційну незалежність НАБУ та САП, надаючи генеральному прокурору вплив на ухвалення рішень у розслідуваннях, які досі перебували виключно у компетенції антикорупційних органів.

Швидке підписання та протести

✅ У той самий день документ підписали спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та шостий президент України Володимир Зеленський.

На тлі ухвалення закону у Києві та кількох інших містах відбулися акції протесту, учасники яких вимагали від глави держави накласти вето.

🛑 Раніше Єврокомісія жорстко розкритикувала ухвалення цього закону, заявивши, що послаблення незалежності НАБУ — це крок назад на шляху до ЄС.

Пояснення Зеленського

У своєму нічному зверненні 23 липня Зеленський заявив, що підписав закон задля «усунення російських впливів» у ключових слідчих органах.

Нагадаємо:
  • Закон №12414 підтримали 263 народні депутати.
  • Керівництво НАБУ та САП вже заявило, що документ руйнує систему антикорупційної інфраструктури, створену після Революції Гідності.
  • Єврокомісар Марта Кос назвала голосування у Раді «серйозним кроком назад».
  • На думку правозахисників та аналітиків, закон порушує один із ключових критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС — принцип верховенства права.
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