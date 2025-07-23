Закон про НАБУ та САП вже набув чинності

З 23 липня в Україні набув чинності закон, що суттєво обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Документ було оприлюднено 22 липня у парламентському виданні «Голос України».
Що передбачає новий закон?
Законопроєкт №12414, ухвалений Верховною Радою 22 липня, передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Формально він регулює досудове розслідування у справах про зниклих безвісти під час війни.
Однак, в остаточній редакції документ суттєво послаблює інституційну незалежність НАБУ та САП, надаючи генеральному прокурору вплив на ухвалення рішень у розслідуваннях, які досі перебували виключно у компетенції антикорупційних органів.
Швидке підписання та протести
✅ У той самий день документ підписали спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та шостий президент України Володимир Зеленський.
На тлі ухвалення закону у Києві та кількох інших містах відбулися акції протесту, учасники яких вимагали від глави держави накласти вето.
🛑 Раніше Єврокомісія жорстко розкритикувала ухвалення цього закону, заявивши, що послаблення незалежності НАБУ — це крок назад на шляху до ЄС.
Пояснення Зеленського
У своєму нічному зверненні 23 липня Зеленський заявив, що підписав закон задля «усунення російських впливів» у ключових слідчих органах.
Нагадаємо:
- Закон №12414 підтримали 263 народні депутати.
- Керівництво НАБУ та САП вже заявило, що документ руйнує систему антикорупційної інфраструктури, створену після Революції Гідності.
- Єврокомісар Марта Кос назвала голосування у Раді «серйозним кроком назад».
- На думку правозахисників та аналітиків, закон порушує один із ключових критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС — принцип верховенства права.