Євросоюз занепокоєний законопроєктом щодо НАБУ та САП

Європейська комісія висловила серйозну стурбованість рішенням Верховної Ради України ухвалити законопроєкт №12414, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це 22 липня заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Серйозно стурбовані сьогоднішнім голосуванням у Раді. Ліквідація ключових гарантій незалежності НАБУ – це серйозний крок назад. Незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС», – підкреслила Кос.

Що відомо:

📌 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який, на думку багатьох експертів та антикорупційних органів, послаблює незалежність НАБУ і САП.

📌 Документ підтримали 263 народні депутати. Вже того ж дня спікер Руслан Стефанчук оперативно підписав закон і передав його на підпис шостому президенту України Володимиру Зеленському.

Реакція ЄС:

Перед цим речник Єврокомісії Гійом Мерсьє нагадав, що надання фінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу прив’язане до прогресу у сфері прозорості, судової реформи та демократичного врядування.

📢 «ЄС очікує, що незалежні антикорупційні інституції залишатимуться вільними від політичного тиску. Це ключова умова для підтримки України на шляху до членства за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні», – сказав речник.

Реакція українських інституцій:

🛑 Керівники НАБУ та САП вже назвали ухвалений закон загрозою для незалежності антикорупційної інфраструктури, що була створена після Євромайдану. Вони закликали Зеленського накласти вето на документ і повернути його до парламенту.