«Заброньованим» депутатам хочуть дозволити виїзд за кордон

У Верховній Раді пропонують дозволити виїзд за кордон на час дії відстрочки чи бронювання народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам та іншим особам, які мають право на бронювання. Відповідний законопроєкт був зареєстрований у парламенті, про що повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Законопроєкт № 1460 передбачає внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно з документом, зазначені категорії громадян зможуть безперешкодно здійснювати виїзд за державний кордон, незалежно від обмежень, пов’язаних із воєнним станом.

У змінах пропонується не застосовувати до народних депутатів, та вище зазначених категорій, заходи впливу та обмеження під час розгляду питання щодо оформлення бронювання від мобілізації.

Даний законопроєкт має пройти розгляд у відповідних профільних комітетах Верховної Ради. Після чого, буде винесений до зали на голосування народних обранців.

👉 Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про можливість економічного бронювання від мобілізації. Відповідно до проєкту, кожне підприємство, що сплачує військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, матиме можливість його забронювати від мобілізації.

📌 Також раніше було повідомлено, що Верховна Рада ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це було вже 12 голосування парламенту за ці два питання.