Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації російського підрозділу «рубікон» у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про наслідки удару 28 листопада повідомило угруповання військ «Південь».

За даними української розвідки, знищено базу підготовки операторів безпілотників, місця розміщення особового складу та зберігання дронів. В угрупованні також повідомили про ураження представників керівного складу підрозділу. Їхніх імен українське командування не оприлюднило.

📢 «Попередньо, втрати противника можуть становити більше 30 загиблих та до 70 поранених», – ідеться в повідомленні угруповання.

За словами очевидців, на яких посилаються українські військові, після удару неодноразово детонували боєприпаси. В угрупованні «Південь» також повідомили, що частину поранених доправили до місцевої лікарні. За даними командування, тіла загиблих вивезли до Маріуполя.

Що Генштаб повідомляв про удар по «рубікону»

Генеральний штаб ЗСУ ще 23 листопада повідомив про ураження місця зосередження особового складу «рубікону» в Бердянську. Те зведення охоплювало операції 22 листопада та в ніч проти 23 листопада. У повідомленні від 28 листопада угруповання «Південь» не уточнило, коли саме завдали удару. Тому з оприлюднених даних поки неясно, чи йдеться про ту саму операцію.

ℹ️ «рубікон» – підрозділ російської армії, який працює з безпілотними системами. За даними Генштабу, його оператори застосовують дрони проти української військової техніки та логістики.

Операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем центру об’єднаної вогневої підтримки угруповання військ (сил) «Південь». До виконання завдання долучилися Harpy Group, Служба зовнішньої розвідки України, ЦСО СБУ «Альфа», 422 оп БпС «Luftwaffe» та 427 обр БпС «Рарог».

👉 Також нагадаємо, що На Покровському напрямку українські військові знищили майже 50 окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ.