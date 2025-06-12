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З полону рф повернулась ще одна група українців

Денис Молотов
Денис Молотов
З полону рф повернулась ще одна група українців

Україна провела черговий етап обміну полоненими з росією. Додому повернулась друга група важкопоранених і тяжкохворих українських захисників. Про це 12 червня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Зазначається, що це — частина масштабної серії обмінів, яка охоплює дві категорії: військовослужбовців віком до 25 років, а також поранених і тяжкохворих.

📢 «На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти», — повідомив штаб.

Бійці, які повертаються, брали участь у бойових діях на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

☝️ Після звільнення українські військові пройдуть повний медичний огляд. Також отримають необхідну фізичну й психологічну реабілітацію й належні виплати за весь час перебування у полоні.

У штабі також анонсували, що вже найближчим часом очікується наступний етап повернення українських оборонців.

📅 Як відомо, 9 червня Україна провела перший етап обміну — тоді повернулись переважно молоді бійці віком до 25 років.
📅 Другий обмін відбувся 10 червня: додому повернулись тяжкопоранені та хворі військовослужбовці.
📌 Поточний, третій етап, також стосувався саме цієї категорії.

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