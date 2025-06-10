Україна повернула додому тяжкопоранених захисників

У вівторок, 10 червня, Україна реалізувала другий етап обміну полоненими з росією. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цього разу додому повернулися тяжкопоранені та серйозно хворі українські військові. Це був перший обмін саме у категорії «важкопоранені та тяжкохворі».

☝️ Серед визволених — військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, Десантно-штурмових військ, Служби безпеки, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

📢 «На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських мил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту», – заявили у Коордштабі.

Серед звільнених – оборонці Маріуполя, які провели у російському полоні понад три роки. У межах обміну вдалося повернути і солдатський, і сержантський, і офіцерський склад.

📢 «Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз», – розповіли у Коордштабі.

🔎 Після прибуття в Україну звільнених військових направлять до медичних закладів для повного обстеження, лікування та подальшої реабілітації. Їм забезпечать необхідну допомогу, відновлять документи, а також буде виплачено належне грошове забезпечення за весь час перебування в неволі.

📢 «Великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну», – зазначили у штабі, додавши, що незабаром планується наступна фаза звільнення українських бранців.

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☝️ Нагадаємо

Як відомо, перший етап цього обміну відбувся напередодні – 9 червня. Тоді додому повернулися переважно молоді військові віком до 25 років.

❗ Тим часом 8 червня російські ЗМІ поширили відео зі зверненням керівника переговорної групи рф володимира мединського. Він заявив, нібито Україна «неочікувано» перенесла обмін полоненими, а також передачу тіл загиблих. За його словами, перша партія з 1212 тіл українських військових нібито вже доставлена на місце обміну в рефрижераторах.

У відповідь на ці заяви український Координаційний штаб наголосив, що інформація російської сторони не відповідає дійсності.