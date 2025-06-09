Обмін полоненими з росією: Україна повертає захисників

Україна 9 червня офіційно розпочала новий великий обмін полоненими з російською федерацією. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив шостий президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що обмін триватиме у кілька етапів найближчими днями.

📢 «Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня», – зазначив глава держави.

☝️ Зеленський додав, що розраховує на повну реалізацію досягнутих у Стамбулі домовленостей з гуманітарних питань. Саме під час цієї зустрічі були закладені основи для нової хвилі повернення українських військовополонених.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШПВП) уточнили, що нинішній обмін — уже 66-й за рахунком. Першими додому повертаються військові віком до 25 років. Однак кількість звільнених наразі не розголошується з міркувань безпеки — точні цифри оприлюднять лише після завершення обмінного процесу.

📢 «Це лише перша частина масштабного обміну, який охоплює окремі категорії — молодих, важкопоранених і тяжкохворих. Також паралельно триває робота над репатріацією тіл загиблих українських воїнів», — йдеться у заяві Коордштабу.

Серед визволених — представники всіх родів військ: Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил тероборони, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, ДПСУ, Повітряних Сил та Держспецтрансслужби. Усі вони — військовослужбовці рядового й сержантського складу.

Особливе місце серед повернених посідають оборонці Маріуполя, які провели у полоні понад три роки.

🩺 Після повернення всі військові отримають необхідну підтримку: відновлення документів, виплати грошового забезпечення за час у полоні, одноразову допомогу, а також проходження повного курсу медичної та психологічної реабілітації.

📢 «Україна послідовно працює над реалізацією формули обміну “всіх на всіх” в усіх категоріях», — наголосили у Коордштабі.

Нагадаємо, днями російська сторона оприлюднила відео з заявою переговорника володимира мединського, який стверджував, що рф нібито вже передала 1212 тіл загиблих українців. При цьому москва звинуватила Київ у «несподіваному» перенесенні передачі полонених і тіл.

☝️ У відповідь український Координаційний штаб заявив, що така інформація не відповідає дійсності і є спробою інформаційного тиску з боку країни-агресора.

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👉 Також нагадаємо, що у неділю, 25 травня, Україна завершила третій етап масштабного обміну полоненими з росією у форматі 1000 на 1000. До України повернулися ще 303 військові.