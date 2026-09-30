WSJ заявила про кризу з обслуговуванням українських F-16

Україна тимчасово втратила для бойових завдань понад половину винищувачів F-16 через серйозні проблеми з технічним обслуговуванням. Літаки зараз залишаються найефективнішою зброєю проти ворожих реактивних безпілотників. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За даними видання, за поточних темпів експлуатації та затримок у ремонті авіапарк може вийти з ладу до кінця року. Після 300 годин бойового нальоту бортам обов’язково потрібен глибокий технічний огляд. Фахівці мають перевіряти двигуни, бортову авіоніку, гідравлічні блоки, паливопроводи та супутні системи.

Регламентні роботи в Європі та брак деталей у США

У США такий регламент зазвичай триває від двох до шести тижнів. В Європі відновлення здійснює бельгійська компанія Sabena Aerospace Engineering за контрактом із США на $235,5 млн.

Проте «у Бельгії він триває до 40 тижнів», розповів контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері.

Керівництво бельгійської компанії не надало виданню розгорнутих пояснень через військову таємницю. У фірмі послалися на «міркування оперативної безпеки та делікатний характер заходів з військової підтримки».

На графік ремонту також впливає критична нестача запасних частин через військову операцію США проти Ірану на Близькому Сході.

Видання Defense News зазначило, що у ВПС США виникла «дірка на $14 млрд у постачанні» деталей за словами генерал-лейтенанта Лінди Геррі.

Американські військові аналітики б’ють на сполох через ризики для українського неба. Ситуацію можна вважати «провалом, який перетворюється на кризу у сфері протиповітряної оборони», вважає генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула.

Обмежений боєзапас, нові модифікації та бойовий успіх

Українські пілоти одночасно стикаються з дефіцитом озброєння на передовій. Зараз авіація Повітряних сил вимушено застосовує літаки F-16 з обмеженим боєкомплектом.

Паралельно військові партнери розглядають перспективу переходу українського війська на нові модифікації F-16 Block 70/72. Попри значні технічні складнощі українські льотчики демонструють високі бойові результати.

Нагадаємо, раніше генерал Ден Кейн на сенатських слуханнях у США підтвердив, що пілот F-16 уперше в історії збив російський літак у дуелі.

👉 Також раніше було повідомлено, що українські пілоти F-16 стикаються з такою гострою нестачею ракет класу “повітря-повітря”, що під час деяких денних вильотів вони покладаються виключно на внутрішню гармату винищувачів для боротьби з російськими повітряними загрозами