Токаєв закликав «заморозити» бойові дії в Україні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував зупинити бойові дії на території України для переходу до переговорів. Водночас він назвав російського диктатора володимира путіна «видатним державним діячем» і заявив про хороші особисті відносини з ним.

Такі заяви Токаєв зробив 29 вересня на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні. Виступи та відповіді на запитання журналістів оприлюднені в стенограмі на сайті федерального канцлера.

За словами президента Казахстану, він вважає путіна найбільш прийнятною політичною фігурою для Центральної Азії, включно з Казахстаном, а також для Європи та світу. Токаєв пояснив таку оцінку тим, що добре знає очільника кремля, і подякував йому за розуміння своєї особистої позиції щодо війни.

Що Токаєв запропонував щодо бойових дій

Казахстанський президент заявив, що негайне завершення війни за нинішніх обставин вважає нереалістичним. Натомість він виступає за «заморожування» бойових дій, яке, на його думку, має відкрити шлях до дипломатії.

📢 «Я говорив про заморожування бойових дій на території України, щоб перейти до процесу дипломатичних чи будь-яких інших переговорів. Ось наша позиція», — зазначив президент Казахстану.

Водночас Токаєв наголосив, що Астана від початку повномасштабної війни заявляла про дотримання Статуту ООН і наполягала на повазі до територіальної цілісності всіх держав. Цю позицію також наводить повідомлення президента Казахстану за підсумками брифінгу.

📢 «Ми з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій і, звичайно ж, до української мови», — сказав він.

Токаєв відповідав на запитання про свою попередню пропозицію, озвучену під час липневої зустрічі з путіним в Омську. Тоді він також закликав зупинити бойові дії та повернутися до переговорів у форматі «Стамбул 2.0».

Чим пояснив збереження відносин із росією

Президент Казахстану заявив, що його країна прагне підтримувати дружні відносини як з Україною, так і з росією. Говорячи про зв’язки з москвою, він нагадав про спільний кордон, протяжність якого, за його словами, становить 7597 кілометрів.

Також Токаєв послався на проживання в Казахстані близько 2,7 мільйона громадян російського походження та діяльність православної церкви.

📢 «Усі ці моменти слід брати до уваги. Не можна тяти з плеча. Казахстану потрібні мир і стабільність. Без цього ми ніколи не будемо успішною країною», — заявив він.

Мерц підтвердив подальшу підтримку України

На тій самій пресконференції Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну військово, політично, фінансово та економічно. За його словами, метою переговорів має бути суверенна Україна в безпечній Європі.

Канцлер подякував Токаєву за обговорення з путіним можливостей завершення війни. Водночас він заявив, що реакція російської сторони на недавню зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та рф свідчить про відсутність у москви готовності до серйозних переговорів. Поки ця позиція не зміниться, Берлін готовий підтримувати Україну й надалі, йдеться в стенограмі пресконференції.

👉 Також нагадаємо, що загальні потреби України на ведення війни у 2027 році Міністерство оборони оцінює у $175 млрд. Для їх забезпечення держава розраховує на власні бюджетні ресурси, міжнародне фінансування та безпосередні постачання озброєння від партнерів.