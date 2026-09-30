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Переговори можуть початися незабаром, але готовності росії немає — Вадефуль

Денис Молотов
Денис Молотов
Переговори можуть початися незабаром, але готовності росії немає — Вадефуль
Фото ілюстративне з відкритих джерел / Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що переговори про припинення російської війни проти України можуть розпочатися найближчим часом. Він наголосив на необхідності участі європейських держав і підкреслив, що домовленості, які стосуються України, мають схвалювати самі українці.

Про це німецький міністр сказав 29 вересня, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Його виступ і відповіді оприлюднені в стенограмі ПАРЄ.

📢 «Зараз є ознаки того, що такі переговори незабаром можуть початися», — сказав Вадефуль.

Європа має брати участь у переговорах

За словами очільника німецької дипломатії, європейським країнам уже зараз необхідно визначати майбутній формат відносин із росією. Для цього вони мають бути безпосередніми учасниками переговорного процесу.

Вадефуль привітав дипломатичні зусилля Вашингтона, спрямовані на завершення війни, але закликав не залишати переговори виключно Сполученим Штатам.

📢 «Ми повинні брати в них участь. Адже війна йде на європейській території», — заявив міністр.

Він окремо пояснив, що участь Європейського Союзу необхідна під час обговорення гарантій безпеки, а також строків та умов вступу України до ЄС. Водночас рішення щодо самої України не можуть ухвалюватися без її згоди.

Готовності москви до змістовного діалогу поки немає

Попри слова про можливий початок переговорів, Вадефуль зазначив, що наразі не бачить готовності російської сторони до необхідного діалогу. Відповідаючи на запитання про свою нещодавню зустріч із сергієм лавровим, він назвав публічну реакцію російського міністра незадовільною.

Вадефуль також пояснив, як оцінює перспективи відносин із росією:

📢 «У нас немає жодних претензій до самої росії чи до російського народу. Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв’язав і веде цю незаконну агресивну війну», — сказав він.

За його словами, «наразі і, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із росією, а проти росії».

У підготовленому виступі, який опублікувало МЗС Німеччини, Вадефуль наголосив, що саме путін перешкоджає припиненню вогню. Міністр звернув увагу на російські удари по українській тепловій та енергетичній інфраструктурі напередодні зими, а також на атаки проти портів, які ускладнюють постачання зерна.

Німеччина, за словами Вадефуля, продовжуватиме політичну, економічну та військову підтримку України й посилюватиме тиск на росію.

26 вересня Вадефуль зустрівся з лавровим у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Розмова тривала близько 20 хвилин і стала першою зустріччю очільників МЗС двох держав від початку повномасштабного вторгнення.

Розповідаючи про неї у ПАРЄ, німецький міністр зазначив, що порушував питання російських гібридних атак проти європейських країн та безпечного перевезення зерна Чорним морем.

👉 Також нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував зупинити бойові дії на території України для переходу до переговорів.

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