НАТО відкинуло погрози росії щодо Калінінграда та засудило ядерну риторику москви

НАТО відхилило російські попередження щодо Калінінградської області та засудило погрози застосування сили. Речниця Альянсу Еллісон Гарт підтвердила, що організація отримала неофіційний лист від російської сторони й уже надала відповідь. Її заяву 29 вересня оприлюднив німецький телеканал n-tv.

📢 «Я можу підтвердити, що росія надіслала неофіційний лист до НАТО, і ми відповіли на нього. Ми рішуче засуджуємо загрозу будь-якого застосування сили, включаючи будь-яку безвідповідальну ядерну риторику», — підкреслила Гарт.

Речниця наголосила на оборонному характері Альянсу. За її словами, жодні навчання чи дії НАТО «не становлять загрози для будь-якої частини росії».

Що заявила москва у зверненні до НАТО

Перед цим російське посольство в Бельгії заявило, що передало свою позицію Міжнародному секретаріату НАТО та бельгійському Міністерству закордонних справ. Відповідне повідомлення дипломатичної установи датоване 28 вересня.

У ньому російська сторона скаржилася на «провокаційні заяви та дії керівництва НАТО та країн-членів щодо Калінінградської області», а також на «безпрецедентне збільшення військової активності Альянсу вздовж наших західних кордонів».

Посольство стверджувало, що дії НАТО нібито спрямовані на підготовку ізоляції регіону, та погрожувало застосуванням усього російського арсеналу.

📢 «(москва – ред.) готова використати весь свій арсенал захисту своєї території, якщо держави НАТО намагатимуться ізолювати Калінінградську область від решти нашої країни», — так зміст російського попередження передає n-tv.

Твердження про загрозу ізоляції є позицією російської сторони. НАТО у відповіді заперечило, що його діяльність загрожує території рф.

ℹ️ Калінінградська область — російський ексклав на узбережжі Балтійського моря, відокремлений від основної території росії. На суходолі вона межує з Польщею та Литвою, які входять до НАТО. Калінінградська область раніше була частиною німецької провінції Східна Пруссія з історичним центром у місті Кенігсберг (українською також відомому як Королевець).

Рютте: відповіді на гібридні атаки не завжди будуть публічними

Того ж дня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має необхідні засоби реагування на російські гібридні атаки. Він виступив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Литви у Брюсселі. Стенограму опублікувало НАТО.

За словами Рютте, такі відповіді не обов’язково будуть публічними, симетричними або побудованими за принципом «око за око». Серед загроз він назвав диверсії, кібератаки та використання дронів.

Генсек також закликав союзників обмінюватися інформацією про інциденти й публічно вказувати на відповідальність росії, коли для цього є достатні підстави. Він наголосив, що російські дії мають призводити до посилення підтримки України.

👉 Також нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував зупинити бойові дії на території України для переходу до переговорів. Водночас він назвав російського диктатора володимира путіна «видатним державним діячем» і заявив про хороші особисті відносини з ним.