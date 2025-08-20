WSJ: Маск заморозив створення власної політичної партії в США

Американський мільярдер і підприємець Ілон Маск ухвалив рішення призупинити створення власної політичної сили під назвою AmericaParty. Як повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, Маск вирішив тимчасово відкласти цей проєкт, аби зосередитися на бізнесі та уникнути розколу серед виборців Республіканської партії.

За інформацією співрозмовників WSJ, одним із ключових чинників такого кроку стало прагнення Маска зберегти тісні робочі й політичні відносини з нинішнім віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Багато експертів розглядають Венса як потенційного наступника руху MAGA (“Make America Great Again” — Зробимо Америку знову великою), започаткованого Дональдом Трампом. Маск вважає, що створення третьої партії може нашкодити його союзницьким стосункам із Венсом і послабити позиції республіканців у цілому.

Джерела видання також повідомляють, що бізнесмен розглядає варіант прямої підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися на посаду президента у 2028 році. Для цього Маск готовий використати значні фінансові ресурси. Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2024 року підприємець уже витратив близько 300 мільйонів доларів на підтримку Дональда Трампа.

Водночас союзники Маска наголошують, що він офіційно не відмовився від ідеї створення AmericaParty. За їхніми словами, підприємець може знову повернутися до цього плану ближче до проміжних виборів у США, якщо політична ситуація зміниться.

☝️ Нагадаємо, раніше Маск публічно заявляв, що у разі ухвалення певних законодавчих рішень Конгресом він готовий заснувати нову політичну силу. Така заява спричинила гостру реакцію Дональда Трампа, який різко розкритикував бізнесмена і порадив йому «повернутися до ПАР».