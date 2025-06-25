Wellboy відверто про боротьбу із залежностями: ліки, психіатр

Український співак Wellboy, справжнє ім’я якого Антон Вельбой, відкрито поділився своїм емоційним станом і боротьбою з залежностями. В інтерв’ю проєкту «Тур зірками» на YouTube артист визнав, що, попри проходження терапії та курсів у реабілітаційному центрі, йому знову не вдалося подолати залежності.

📢 «Нічого не допомагає. У мене таке життя, що мені ніщо не допомагає: ані ребцентри, ані бабки-ворожки. Я почуваюся рок-зіркою всередині, хочеться веселитися. Ніщо мені не допомагає. Я знову і знову повертаюся до залежностей», – зізнався Wellboy.

☝️ Співак також розповів, що внаслідок тривалого вживання марихуани у нього спершу розвинувся біполярний розлад, а згодом лікарі діагностували шизоафективний розлад – складну психічну хворобу, яка поєднує симптоми шизофренії та афективних (настроєвих) розладів.

💊 Наразі Wellboy проходить лікування, приймає призначені препарати та перебуває під наглядом психіатра. Водночас він наголосив, що досі має труднощі з емоційною стабільністю, але намагається боротися за себе.

📢 «Наразі ніяк не вдається стабілізувати емоційний стан. Вживаю ліки, ходжу до психіатра, веду з ним бесіди і ось намагаюся якось жити, радіти дрібницям», – додав співак.

У складні моменти Антона підтримує мама, яка, за його словами, завжди поруч і допомагає долати темні періоди.

📝 Нагадаємо, раніше Wellboy повідомив, що став жертвою фізичного нападу.

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