Козловський повідомив як закрив борг перед Ігорем Кондратюком

Відомий український співак Віталій Козловський уперше відверто поділився історією, як йому вдалося остаточно розрахуватися з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. В інтерв’ю журналістці Марічці Падалко артист розповів, що головною мотивацією для цього рішення стала його родина.

📢 «У мене з’явилася своя сім’я – дитина й дружина – місце, де я почав отримувати енергію. І я зрозумів, що це питання потрібно вирішити, чого б мені це не коштувало. І я пішов в цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що в мене було. І питання було закрите», – розповів Козловський.

Ключовим моментом у вирішенні стало рішення продати батьківську квартиру, яка була для нього місцем пам’яті про покійного батька. За словами артиста, звернення до мами із проханням дати згоду на продаж житла далося йому вкрай важко.

📢 «Це була квартира, в якій жив мій батько. Вона була зв’язком із ним. Але я пішов на це, бо знайшов у собі силу. Остаточне рішення прийшло, коли я прийшов на його могилу», – пояснив співак.

Саме під час відвідин могили батька Віталій відчув, що отримує духовну підтримку й підказку згори.

📢 «Я не ходжу до церкви, але з татом говорю на його могилі. Вірю в силу роду і в його любов. Вона веде мене крізь усе», – емоційно поділився Козловський.

За словами виконавця, борг перед Кондратюком складався з двох частин — юридичних зобов’язань і викупу музичного каталогу. Хоча він не розкриває суми, наголошує: питання повністю закрите.

📢 «Мій борг складався з двох частин. Перша – це виконавче провадження, це виплатити все по судах Кондратюку. А друга – це забрати весь каталог своїх старих пісень. І це зовсім інша цифра, не менша. Не хочу говорити, називати суми. Неважливо. Сьогодні справа у прощенні. Я внутрішньо для себе пробачив Кондратюка. Тому що моє життя заполонила любов моєї сім’ї», – резюмував артист.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк підтвердив, що Козловський повністю виплатив багатомільйонний борг, зокрема й за музичний каталог.