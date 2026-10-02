рф погрожує ядерною зброєю через Калінінград: реакція Трампа та НАТО

Президент США Дональд Трамп пояснив ядерні погрози москви щодо Калінінграда нездатністю росії захистити цей регіон звичайними військовими засобами. Про це 2 жовтня повідомило «Інтерфакс-Україна», посилаючись на допис, поширений у соціальній мережі Truth Social та X (колишній Twitter).

За повідомленням агентства, Трамп прокоментував російську ноту країнам НАТО. У ній москва стверджує, що нібито має інформацію про підготовку Альянсом повітряної та морської блокади Калінінграда, і попереджає про готовність застосувати ядерну зброю. НАТО відкидає твердження про загрозу російській території з боку своїх сил.

⚛️Як Трамп пояснив ядерні погрози москви

За словами американського президента, зосереджені в Калінінградській області ракети та засоби протиповітряної оборони не усувають її військової вразливості. Саме тому, вважає він, росія намагається використати ядерне попередження як інструмент стримування.

📢 «До ядерної риторики щодо конкретного шматка землі вдаються тоді, коли не можуть утримати його звичайними засобами, і, незважаючи на всі ракети та засоби ППО, зосереджені в Калінінграді, росія знає, що цей район неможливо захистити в реальному бою – саме тому їй потрібне це попередження, щоб виконати те, чого не можуть зробити сухопутні війська», – наводить слова Трампа «Інтерфакс-Україна».

У повідомленні також ідеться про те, що москва проводить ядерну «червону лінію» навколо вразливого місця, яке сама створила. Стратегічне значення регіону Трамп пов’язав насамперед із його розташуванням на Балтиці.

📢 «Уся стратегічна цінність Калінінграда полягає у доступі до Балтійського моря», – зазначив він, за повідомленням агентства.

Що відповіли в НАТО

Речниця НАТО Еллісон Гарт підтвердила отримання російського неофіційного письмового звернення та відповідь на нього. Альянс засудив погрози застосування сили, зокрема «безвідповідальну ядерну риторику», і наголосив, що його навчання та діяльність не загрожують жодній частині росії. Про це повідомило Associated Press.

Отже, підтвердження отримання листа не означає підтвердження російських тверджень про підготовку блокади.

Напередодні володимир путін на засіданні клубу «Валдай» також пригрозив застосуванням усіх наявних у росії озброєнь у разі прямого нападу на Калінінград або іншу російську територію. Генсек НАТО Марк Рютте у відповідь підкреслив оборонний характер Альянсу та неприйнятність ядерних погроз. Про це йдеться в матеріалі Reuters, опублікованому ABC News.

ℹ️ Калінінградська область — російський ексклав на узбережжі Балтійського моря, відокремлений від основної території рф. Він межує з Польщею та Литвою — державами-членами НАТО.

👉 Також нагадаємо, що Сполучені Штати направили дві додаткові батареї зенітно-ракетних комплексів «Patriot» до Саудівської Аравії та Катару для захисту нафтової й газової інфраструктури.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.