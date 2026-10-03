ЄС відхилив прохання України про аванс із кредиту на 2027 рік і наполягає на реформах — FT

Європейський Союз не погодився достроково перерахувати Україні частину кредитних коштів, передбачених на 2027 рік. Водночас виконання узгоджених реформ може відкрити Києву доступ до близько 34 млрд євро європейської підтримки ще до кінця 2026 року. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на лист єврокомісарів Валдіса Домбровскіса та Марти Кос до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, пише «Інтерфакс-Україна».

Чому Україна попросила дострокове фінансування

Влітку Київ оцінив додаткові оборонні потреби на 2026 рік приблизно у 27 млрд доларів. Щоб покрити цей дефіцит, українська влада звернулася до Єврокомісії з проханням перенести на поточний рік частину виплат із дворічної кредитної програми Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро.

Політичну домовленість про цей кредит лідери ЄС досягли у грудні 2025 року. Програма покликана допомогти Україні забезпечити найнагальніші бюджетні та оборонні потреби у 2026–2027 роках. Орієнтовно 60 млрд євро призначені для оборони, а 30 млрд євро — для макрофінансової підтримки. На 2026 рік передбачено доступ до 45 млрд євро, зазначено в рішенні Ради ЄС.

За даними FT, на момент публікації Україна отримала 15,7 млрд євро з кредитної програми. Частково затримки з виплатами пов’язані з невиконанням окремих умов щодо реформ.

Брюссель відхилив прохання про аванс із фінансування на 2027 рік. Натомість єврокомісари наголосили: додаткова допомога у 2026 році залишається доступною за умови виконання взятих Україною зобов’язань. Наведені виданням близько 34 млрд євро стосуються підтримки ЄС, яку можна розблокувати цього року.

Які реформи залишаються предметом суперечок

Серед вимог, про які пише FT, — скасування пільги з ПДВ для дрібних міжнародних посилок і запровадження нових правил оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

За повідомленням видання, парламент підтримав відповідні законодавчі зміни, однак суперечку з європейськими партнерами спричинила поправка щодо політично значущих осіб — PEP. Вона змінює правила посиленого фінансового моніторингу колишніх високопосадовців. ЄС розглядає належний контроль за такими особами як частину антикорупційних зобов’язань України.

Законопроєкт №15111-д щодо оподаткування доходів через цифрові платформи Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому 9 червня 2026 року. Він передбачає також міжнародний автоматичний обмін інформацією про такі доходи та впровадження європейських правил DAC7. Це підтверджує офіційне повідомлення парламенту.

Закон, який у публічному обговоренні називають «податком на OLX», стосується доходів через онлайн-сервіси, зокрема платформи торгівлі, перевезень, доставки та оренди житла — OLX, Uklon, Glovo, Bolt, Booking, Airbnb та інші.

Включена до нього поправка обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінмоніторингу після припинення виконання публічних функцій. Після цього банки мають переоцінити ризики клієнта. Посилена перевірка може продовжуватися за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Отже, йдеться про зміну умов перевірки, а не автоматичне припинення будь-якого контролю.

Переговори про вступ до ЄС можуть просунутися у жовтні

Окремо Україна очікує на подальший поступ у переговорах про членство в Євросоюзі. За інформацією редактора «Радіо Свобода» з питань Європи Рікарда Йозвяка, 13 жовтня для України можуть відкрити ще два переговорні кластери, якщо необхідні процедури пройдуть без перешкод. Йдеться про можливий крок, який ще потребує погодження, повідомляє УНН із посиланням на журналіста.

👉 Також нагадаємо, що Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Надходження стало можливим після виконання передбачених програмою реформ.