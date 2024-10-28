Визначено хто тепер виконуватиме обов’язки центральної МСЕК

Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності тепер виконуватиме обов’язки центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Таку інформацію в понеділок, 28 жовтня, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

📢 «За рішенням МОЗ України виконання функцій Центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ у місті Дніпро, де впродовж 2024 року МОЗ створювалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей», — зазначається у повідомленні.

Також у МОЗ підкреслили, що в рамках останнього засідання уряду було внесено зміни до Положення про медико-соціальну експертизу. Вони надають право міністерству передавати обов’язки Центральної МСЕК установам, підприємствам або організаціям у своїй підпорядкованій структурі, які мають відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики.

Зміни не торкнулися процедури оскарження рішень МСЕК. Як і раніше, справи, що прямують на апеляцію до Центральної МСЕК, тепер перенаправлятимуться до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України у Дніпрі.

МОЗ також уточнило, що рішення МСЕК можна оскаржити у вищій комісії в досудовому порядку.

☝️ Нагадаємо, що після кількох корупційних скандалів було ухвалено рішення про ліквідацію МСЕК. Відповідний указ підписав шостий президент України Володимир Зеленський. У майбутньому функції МСЕК виконуватимуть визначені лікарні.

📌 Також раніше було повідомлено, що реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не позначиться на виплатах соціальної допомоги. Пенсії по інвалідності продовжать виплачувати у звичному режимі.