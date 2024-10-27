Щодо виплат та пенсій по інвалідності після реформи МСЕК пояснила Жолнович

Реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не позначиться на виплатах соціальної допомоги. Пенсії по інвалідності продовжать виплачувати у звичному режимі. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович на своїй сторінці у Facebook в неділю, 27 жовтня.

Жолнович уточнила, що в соцмережах поширюється недостовірна інформація щодо змін у системі соціальної підтримки осіб з інвалідністю у зв’язку з реформою МСЕК.

Посадовиця зазначила, що українці, які мають право на пенсію по інвалідності на законних підставах, отримуватимуть виплати й надалі.

📢 «Всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, – будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено», – підкреслила міністерка.

Вона додала, що головна мета реформи – підсилення підтримки для тих, хто отримав травми або шкоду здоров’ю, скорочення бюрократії та спрощення процесу отримання допомоги. За її словами, нова система стане більш зручною та зрозумілою.

☝️ Нагадаємо, що після низки корупційних скандалів в Україні було ухвалено рішення ліквідувати МСЕК. Шостий президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Відтепер функції МСЕК виконуватимуть відповідні лікарні.

📌 Також раніше було повідомлено, що “написати заяву про відставку набагато легше, ніж впровадити реформу МСЕК”, – такими словами міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відповів на питання, чи збирається він подати у відставку.