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Щодо виплат та пенсій по інвалідності після реформи МСЕК пояснила Жолнович

Денис Молотов
Денис Молотов
Щодо виплат та пенсій по інвалідності після реформи МСЕК пояснила Жолнович

Реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не позначиться на виплатах соціальної допомоги. Пенсії по інвалідності продовжать виплачувати у звичному режимі. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович на своїй сторінці у Facebook в неділю, 27 жовтня.

Жолнович уточнила, що в соцмережах поширюється недостовірна інформація щодо змін у системі соціальної підтримки осіб з інвалідністю у зв’язку з реформою МСЕК.

Посадовиця зазначила, що українці, які мають право на пенсію по інвалідності на законних підставах, отримуватимуть виплати й надалі.

📢 «Всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, – будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено», – підкреслила міністерка.

Вона додала, що головна мета реформи – підсилення підтримки для тих, хто отримав травми або шкоду здоров’ю, скорочення бюрократії та спрощення процесу отримання допомоги. За її словами, нова система стане більш зручною та зрозумілою.

Щодо виплат та пенсій по інвалідності після реформи МСЕК пояснила Жолнович

☝️ Нагадаємо, що після низки корупційних скандалів в Україні було ухвалено рішення ліквідувати МСЕК. Шостий президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Відтепер функції МСЕК виконуватимуть відповідні лікарні.

📌 Також раніше було повідомлено, що “написати заяву про відставку набагато легше, ніж впровадити реформу МСЕК”, – такими словами міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відповів на питання, чи збирається він подати у відставку.

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