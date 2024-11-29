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Вибухи у Криму: можливе ураження комплексу С-400

Денис Молотов
Денис Молотов
Вибухи у Криму: можливе ураження комплексу С-400

У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи, які, ймовірно, були спричинені влучанням по російському зенітно-ракетному комплексу С-400, який служить окупантам як «новітня» система протиповітряної оборони (ППО). Цю інформацію оприлюднив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 29 листопада.

Вибухи у Криму: можливе ураження комплексу С-400

📢 «Крим. Подейкують, приліт туди, де стояв С-400 росіян, а також зберігалися боєприпаси», — зазначив Коваленко.

👉 Також раніше вибухало в Криму вранці 27 листопада. Російська окупаційна влада заявила про нібито роботу засобів ППО та атаку безпілотників. Подробиці та офіційна інформація про пошкодження наразі уточнюються.

☝️ Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму останнім часом почастішали вибухи на військових об’єктах. Це свідчить про значну активізацію воєнних подій з протидії російської окупації у регіоні.

📌 Цього дня раніше зазначалось, що у ніч на 29 листопада в порту російського Туапсе спостерігалося потужне задимлення, яке могло бути наслідком вибухів.

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