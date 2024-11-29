На росії в порту Туапсе, ймовірно, уражено десантний корабель – ЗМІ

У ніч на 29 листопада в порту російського Туапсе спостерігалося потужне задимлення, яке могло бути наслідком вибухів. Моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер» повідомив, що внаслідок атаки міг бути пошкоджений великий десантний корабель (ВДК) російської федерації.

Опубліковані в мережі кадри демонструють задимлення в порту Туапсе, розташованому в Краснодарському краї на росії. Згідно з інформацією Telegram-каналу, задимлення зафіксовано на одному з причалів, обладнаних кранами для завантаження цивільних суден.

Однак супутникові знімки SantinelHub від 20 листопада зафіксували на цьому причалі судно завдовжки 135 метрів. Аналітики припускають, що це міг бути великий десантний корабель (ВДК) російської федерації.

Можливе ураження “Петра Моргунова”

📢 «Це відповідає класу російських військових кораблів ВДК ін. 11711 Іван Грен. Такий ВДК у Чорному морі сьогодні один – Петро Моргунов зі складу Північного флоту росії», — зазначено в повідомленні.

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Корабель Петро Моргунов у лютому 2022 року був направлений для підсилення Чорноморського флоту рф. До цього він переважно базувався в порту Новоросійська. Цей ВДК є одним із найновіших у складі Військово-морських сил росії: його ввели в експлуатацію у січні 2020 року.

☝️ Також нагадаємо, як було повідомлено 7 жовтня, у результаті успішно проведеної операції виведено з ладу російський тральщик Балтійського флоту «алєксандр обухов».