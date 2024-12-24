Вівторок, 24 Грудня, 2024
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Вибух автомобіля окупаційного «голови ради» в Бердянську

Денис Молотов
Денис Молотов
Вибух автомобіля окупаційного «голови ради» в Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнула автівка, яка, ймовірно, належала так званому «голові ради» міста Василю Нечету. Про інцидент повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram 24 грудня.

Вибух пролунав у дворі одного з будинків на вулиці Європейській. Унаслідок вибуху автівка згоріла повністю. Постраждалого, який перебував у транспортному засобі, госпіталізували.

📢 «Попередньо на автівці пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет», — повідомив Петро Андрющенко.

До початку російської окупації Нечет обіймав посаду керівника будинку культури «Нафтохімік». Після захоплення міста він перейшов на бік росіян, активно сприяючи формуванню окупаційної адміністрації. Надалі зрадник приєднався до партії «єдина росія» та був призначений головою окупаційної ради Бердянська.

Нечет офіційно підозрюється Національною поліцією України у співпраці з ворогом і здійсненні колабораційної діяльності.

Станом на момент публікації окупаційна адміністрація Бердянська жодним чином не прокоментувала вибух автомобіля.

Це не перший випадок у Бердянську, коли проросійські діячі потрапляють під удар. У жовтні цього року в місті було знайдено мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка, автомобіль якого також вибухнув.

👉 Також раніше, в окупованому Луганську, знищили майора російської армії Дмитра Первуху.

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