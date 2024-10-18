В Луганську підірвали автівку: ліквідація майора армії рф

У тимчасово окупованому Луганську підірвали автомобіль УАЗ, що призвело до ліквідації російського майора армії загарбників, дмитра первухи. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 18 жовтня.

📢 «Посеред окупованого Луганська ліквідували начальника штабу, заступника командира зі служби військ та безпеки військової служби в/ч 53847 Центрального військового округу рф майора первуху дмитра володимировича», – написав він.

Згідно з повідомленнями Telegram-каналів, первуха обіймав посаду начальника штабу 273-го командно-розвідувального центру російської армії. Він служив у 41-й армії рф, а його військова частина була дислокована в Новосибірську.

Сам первуха був за кермом автомобіля, в якому, за попередньою інформацією, була закладена вибухівка. Вибух стався під час руху автомобіля, і, ймовірно, бомбу підірвали дистанційно або вона спрацювала через таймер.

Також відомо, що внаслідок вибуху постраждала жінка, яка, імовірно, знаходилася в автомобілі, що рухався поруч з УАЗом майора первухи.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні в окупованому Луганську вибухнув військовий автомобіль УАЗ.