П’ятниця, 18 Жовтня, 2024
5.5 C
Kyiv
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНАВ Луганську підірвали автівку: ліквідація майора армії рф
ЛУГАНЩИНА

В Луганську підірвали автівку: ліквідація майора армії рф

Денис Молотов
Денис Молотов
В Луганську підірвали автівку: ліквідація майора армії рф

У тимчасово окупованому Луганську підірвали автомобіль УАЗ, що призвело до ліквідації російського майора армії загарбників, дмитра первухи. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 18 жовтня.

📢 «Посеред окупованого Луганська ліквідували начальника штабу, заступника командира зі служби військ та безпеки військової служби в/ч 53847 Центрального військового округу рф майора первуху дмитра володимировича», – написав він.

Згідно з повідомленнями Telegram-каналів, первуха обіймав посаду начальника штабу 273-го командно-розвідувального центру російської армії. Він служив у 41-й армії рф, а його військова частина була дислокована в Новосибірську.

Сам первуха був за кермом автомобіля, в якому, за попередньою інформацією, була закладена вибухівка. Вибух стався під час руху автомобіля, і, ймовірно, бомбу підірвали дистанційно або вона спрацювала через таймер.

Також відомо, що внаслідок вибуху постраждала жінка, яка, імовірно, знаходилася в автомобілі, що рухався поруч з УАЗом майора первухи.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні в окупованому Луганську вибухнув військовий автомобіль УАЗ.

Попередня стаття
Пентагон зробить «усе можливе» для підтримки Плану перемоги – Остін
Наступна стаття
П’ятеро працівників комунальних служб постраждали у Херсоні від дрону рф
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Солдати КНДР отримують російську форму. Відео з полігону на росії

ВІЙНА

Покровськ: встановлюють захисні споруди та скасували опалювальний сезон

ВІЙНА

Диктатор путін не поїде на саміт лідерів G20 до Бразилії

ПОЛІТИКА

Фейк: Польський військовий з Інтернаціонального легіону вбив свою дружину та її коханця-українця

СТОПФЕЙК

П’ятеро працівників комунальних служб постраждали у Херсоні від дрону рф

ВІЙНА

Пентагон зробить «усе можливе» для підтримки Плану перемоги – Остін

ПОЛІТИКА

Українські діти відстають у своїх знаннях на два роки від необхідного рівня

ОСВІТА

Шольц відкидає ключові положення Плану перемоги у війні з росією

ВАЖЛИВО

Південна Корея підтвердила відправку військ КНДР на росію

ВІЙНА

У центрі Луганська стався потужний вибух автомобіля – соцмережі

ЛУГАНЩИНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ