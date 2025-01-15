Вотум недовіри уряду Роберта Фіцо ініціювали опозиційні сили Словаччини

Опозиційні сили Словаччини виступили з ініціативою висловити вотум недовіри уряду Роберта Фіцо, подавши відповідну пропозицію до парламенту. Про це в середу, 15 січня, повідомило видання Aktuality.

Як стало відомо, представники опозиційних партій передали до Національної ради Словаччини підписи, необхідні для скликання позачергового засідання парламенту. На цьому засіданні вони планують обговорити питання недовіри уряду Фіцо.

До ініціативи вотуму недовіри приєдналися депутати з таких партій, як «Прогресивна Словаччина», «Свобода і солідарність», християнські демократи, «Словаччина», «За народ» та «Християнський союз».

За словами опозиційних представників, прем’єр Роберт Фіцо не здатний впоратися з покладеними на нього обов’язками і намагається змінити політичний курс країни.

📢 «Роберт Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути вдома і вирішувати проблеми, які турбують людей, він мандрує світом, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В’єтнамі. Він ображає наших сусідів і партнерів… Ми не дозволимо Фіцо розвернути Словаччину на схід», – заявив лідер партії «Прогресивна Словаччина» Міхал Шимечка.

Опозиція також висловила невдоволення діями коаліційних партій, які проігнорували позачергове засідання парламенту, аби підтвердити зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. Через це опозиції не вистачило голосів, щоб розпочати обговорення та відкрити засідання.

Раніше прем’єр-міністр Роберт Фіцо застерігав коаліційних партнерів, що триваюча політична криза може призвести до дострокових виборів.

☝️ Також раніше повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відвідати Київ у п’ятницю, 17 січня.