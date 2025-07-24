Вогонь і руїни в центрі Одеси: дрони рф атакували історичну частину міста

У ніч з 23 на 24 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Одесу, використовуючи ударні безпілотники (БпЛА) типу «Шахед». Попри роботу сил протиповітряної оборони (ППО), ворожі дрони прорвалися до міста й спричинили значні руйнування та масштабні пожежі. Особливо постраждали об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та пам’ятки історичної спадщини. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За його словами, удари завдали шкоди житловому сектору: у багатоповерхівці загорілися одразу кілька поверхів. Пошкоджено також приватну забудову та комерційні об’єкти, зокрема зафіксовано займання на автозаправній станції, в торгівельних павільйонах і двоповерховому будинку. Одним з найбільш резонансних епізодів ворожої атаки стала пожежа на ринку «Привоз» — символічному місці для одеситів і культурному центрі міста.

📢 Пожежа охопила частину території ринку, спричинивши значні втрати. Як зазначили у ДСНС, «Одеський Привоз — не просто ринок, а серце міста, де пульсує життя та відчувається справжній дух Одеси». Саме тому рятувальні служби з перших хвилин робили усе можливе, аби вогонь не знищив цю історичну локацію.

⚠️ Атака рф на житлову забудову

Унаслідок нічного удару вогонь спалахнув у 9-поверховому житловому будинку. Повністю знищено кілька квартир — мешканці з 5-го по 8-й поверхи втратили житло. Оселі на 5-му та 6-му поверхах вигоріли майже вщент. Рятувальники евакуювали 33 людей, ще п’ятьох людей врятовано з помешкань, яких заблокувало полум’я та уламки конструкцій.

⚠️У будинку існує реальна загроза обвалу, тому місцева влада та ДСНС закликають мешканців утриматися від повернення у зону ураження.

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До порятунку людей долучилися й кінологічні підрозділи — спеціально навчені собаки обстежували завали в пошуках можливих постраждалих. На місці трагедії було оперативно розгорнуто «Пункт Незламності»: люди можуть зарядити телефони, зігрітися, отримати консультації, психологічну допомогу або просто поговорити з тими, хто розділяє їхній біль.

За попередніми даними, унаслідок ударів постраждали щонайменше три людини. Їхній стан уточнюється. На місцях продовжують працювати рятувальники, сапери, медики та представники поліції. Розбір завалів та ліквідація вогнищ триває.

Також відомо, що обстрілом пошкоджено архітектурні пам’ятки в історичному центрі міста. Ця частина Одеси перебуває під охороною ЮНЕСКО, але навіть це не стало перешкодою для російської окупаційної армії.

На території відомого ринку «Привоз» рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.

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Відео палаючого Привозу та житлового будинку на своєму Telegram-каналі розмістило Одеське видання «Думська».

Ця ніч стала черговим випробуванням для міста біля моря — зруйновані оселі, вибиті вікна, обгорілі стіни та людські долі. Одесити вкотре продемонстрували витримку, допомагаючи одне одному й тримаючись разом у найтяжчі миті

☝️ Також нагадаємо, що вранці 24 липня Черкаси знову зазнали збройної агресії з боку росії. Близько світанку в місті пролунали потужні вибухи, викликані комбінованим ракетним обстрілом.