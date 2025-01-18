Субота, 18 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На росії в Калузькії області уражено нафтобазу – Генштаб

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії в Калузькії області уражено нафтобазу - Генштаб

У ніч на 18 січня в Калузькій області на російській федерації пролунала серія потужних вибухів. Як підтвердив Генеральний штаб Збройних Сил України, було успішно уражено ще одну нафтобазу, що забезпечує паливом російські окупаційні війська.

На росії в Калузькії області уражено нафтобазу - Генштаб

📢 «У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі “Роснефти”, що у населеному пункті Людиново Калузької області рф. Ця нафтобаза входить до АТ “Калуганафтопродукт” і є логістичним центром, який забезпечує підрозділи збройних сил росії, які безпосередньо беруть участь у війні проти України», – зазначено в повідомленні.

За офіційними даними, в результаті атаки на території нафтового об’єкта виникла потужна пожежа. Детальну інформацію про результати бойової роботи уточнюється.

У Генштабі також підкреслили, що знищення таких об’єктів значно ускладнює логістичні операції армії рф. Це дієві “санкції”, які впливають і ще можуть вплинути на бойові можливості російських загарбників.

☝️ Нагадаємо, що 16 січня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Воронезькій області. Тоді зазначалось, що три ударні безпілотники вразили ціль. У той же день вибухи зафіксували і в Тамбовській області: вони сталися поблизу міста Котовська та селища Кузьмино-Гать, де розташований пороховий завод.

👉 Також у ніч проти середи, 8 січня, ЗСУ завдали удару по російській нафтобазі, розташованій у місті Енгельс Саратовської області. Після серії займань та вибухів, а також повторних уражень через декілька днів, ця нафтобаза не перестає догорати.

Попередня стаття
Чергова нафтобаза росіян горить та палає під Тулою – ЗМІ
Наступна стаття
Херсонщина під ворожими обстрілами: росіяни вбили трьох людей
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Від початку доби майже 90 бойових зіткнень, на Покровському напрямку найбільше спроб ворога потіснити ЗСУ – Генштаб

ВІЙНА

Херсонщина під ворожими обстрілами: росіяни вбили трьох людей

ВІЙНА

Викрито мережу агентів фсб, які коригували ракетні удари по Україні

ПОДІЇ

Зрадникам, що служать ворогу в «Луганській митниці», загрожує ув’язнення

КРИМІНАЛ

Перша в історії перемога України зі скелетону на чемпіонаті світу U-20

СПОРТ

«Обмежено придатні» українці можуть опинитися «в розшуку»

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: 95% американців не підтримують Україну – опитування Трампа в X

СТОПФЕЙК

Чергова нафтобаза росіян горить та палає під Тулою – ЗМІ

ВІЙНА

Ракетний удар по Києву: названо кількість жертв

ВІЙНА

На фронті 174 бої за добу: майже половина – на Покровському напрямку

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ

Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип