Власниця агрофірми Луганщини причетна до вивезення зерна на росію

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру власниці агропромислового підприємства, яка веде бізнес у співпраці з країною-агресором та причетна до незаконного вивезення українського зерна на росію. По це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області у вівторок, 6 серпня.

До початку російської агресії сільськогосподарське підприємство у Біловодській громаді називалося «Незалежність». Проте влітку 2022 року власниця перереєструвала його в окупаційних структурах під новою назвою «независимость».

Використовуючи те, що її родич на той час займав «посаду» «міністра сільського господарства і продовольства лнр», підприємиця отримала необхідні документи для вивезення агропродукції та українського зерна до країн т.зв. «Галогенного союза».

Документально зафіксовано, що тільки у серпні-вересні 2023 року вона незаконно відправила до фірми в Ростовській області на росії пшеницю на суму понад 5,5 мільйона російських рублів. Її фермерське господарство регулярно сплачує податки окупаційній “владі” у російських рублях.

Триває слідство за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Досудове розслідування веде ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що черговий зрадник отримав 15 років за ґратами за війну проти України на Луганщині.