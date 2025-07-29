Вівторок, 29 Липня, 2025
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Військовий контракт для громадян 60+: затверджено Закон

Денис Молотов
Денис Молотов
Військовий контракт для громадян 60+: затверджено Закон

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє громадянам, котрим виповнилося 60 років, проходити військову службу на добровільній основі. Така можливість діятиме в умовах воєнного стану. Інформація про це розміщена у картці відповідного законопроєкту на офіційному порталі Верховної Ради у вівторок, 29 липня.

Згідно з підписаним документом, особи віком від 60 років, які є придатними до служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), зможуть укладати контракти терміном на один рік. Це право стосується як представників рядового, сержантського та старшинського складу, так і молодших або старших офіцерів. Утім, для останніх є додаткова вимога: вони мають бути звільнені зі служби після 1 січня 2015 року.

Важливо зазначити, що укладання контракту для охочих віком 60+ можливе лише за згодою командира частини. Якщо йдеться про офіцерські посади, то необхідне також погодження з боку Генерального штабу ЗСУ.

Передбачено також дворівневу перевірку новобранців. Після підписання контракту тривалістю 12 місяців, кожен з таких добровольців проходитиме випробувальний термін. Він триватиме два місяці, і протягом цього часу командування оцінюватиме відповідність військовослужбовця займаній посаді.

Контракт може бути достроково розірваний. Серед причин — службова невідповідність або негативна оцінка за результатами випробування. Тобто, навіть попри формальний контракт, залишитися на службі зможуть лише ті, хто доведе свою спроможність виконувати покладені на нього обов’язки.

Нагадаємо, що раніше, у лютому цього року, Міністерство оборони України ініціювало кампанію під назвою «Контракт 18–24». Її мета — залучити молодь до лав Збройних сил на добровільній основі. В межах цієї програми передбачена бойова підготовка за стандартами НАТО, фінансова винагорода, а також розширений пакет соціальних гарантій.

Таким чином, на тлі тривалої війни, держава розширює можливості для участі громадян у захисті країни, залучаючи як молодь, так і осіб старшого віку, що мають належний стан здоров’я та мотивацію служити.

☝️ Також нагадаємо, що Уряд України затвердив новий склад заступників міністра оборони. Відповідне рішення повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

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