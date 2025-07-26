Кабмін призначив нових заступників міністра оборони

Уряд України затвердив новий склад заступників міністра оборони. Відповідне рішення повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. До керівної команди увійшли військові та цивільні фахівці з досвідом у логістиці, безпеці, цифровізації та оборонно-промисловому комплексі.

🔹 Першим заступником міністра оборони став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк — досвідчений військовий, який раніше обіймав керівні посади у Генштабі ЗСУ, працював у логістичних структурах, а також представляв Україну в міжнародних оборонних місіях. У 2022–2025 роках був заступником, а згодом — першим заступником міністра оборони.

🔹 Сергій Боєв отримав посаду заступника міністра з питань євроінтеграції. Має значний досвід у стратегічному плануванні, фінансах і промисловості. До приходу в МОУ працював у JPMorgan, Credit Suisse, BCG та “Нафтогазі”. З 2023 року — на держслужбі: в Мінстратегпромі, а потім в МОУ.

🔹 Анна Гвоздяр, волонтерка та ексдиректорка фонду Сергія Притули, стала заступницею міністра оборони. З 2014 року працює з військовими, родинами загиблих та питаннями полонених. Має експертизу у сфері оборонного виробництва та інновацій. Працювала в Мінстратегпромі.

🔹 Полковник Володимир Заверуха — ще один військовий професіонал, який має понад 20 років служби. Спеціалізується на озброєнні, техніці та екологічній безпеці. До призначення працював у МОУ, зокрема у департаменті військово-технічної політики. У травні 2025 року був першим заступником у Мінстратегпромі.

🔹 Майор Юрій Мироненко, командир підрозділу БПЛА та колишній керівник Держспецзв’язку, призначений заступником міністра. Він активно розвиває дронові технології, відповідав за масштабування їхніх закупівель, а також очолював Центр інновацій МОУ.

🔹 Оксана Ферчук обійняла посаду заступниці з питань цифровізації. Раніше була радницею міністра оборони та координувала впровадження ключових цифрових систем (LOGFAS, Коровай, МІС ЗСУ, SAP). До війни була топменеджеркою в “Новій Пошті”, Prozorro та інших IT-сервісах.

📢 «Кожному із заступників поставлено чіткі завдання. Очікуємо, що перші результати їхньої роботи будуть відчутні вже найближчим часом», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

📌 Нагадаємо:

17 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, у якому Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони України.