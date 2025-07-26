Субота, 26 Липня, 2025
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Кабмін призначив нових заступників міністра оборони

Денис Молотов
Денис Молотов
Кабмін призначив нових заступників міністра оборони

Уряд України затвердив новий склад заступників міністра оборони. Відповідне рішення повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. До керівної команди увійшли військові та цивільні фахівці з досвідом у логістиці, безпеці, цифровізації та оборонно-промисловому комплексі.

🔹 Першим заступником міністра оборони став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк — досвідчений військовий, який раніше обіймав керівні посади у Генштабі ЗСУ, працював у логістичних структурах, а також представляв Україну в міжнародних оборонних місіях. У 2022–2025 роках був заступником, а згодом — першим заступником міністра оборони.

Кабмін призначив нових заступників міністра оборони
Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

🔹 Сергій Боєв отримав посаду заступника міністра з питань євроінтеграції. Має значний досвід у стратегічному плануванні, фінансах і промисловості. До приходу в МОУ працював у JPMorgan, Credit Suisse, BCG та “Нафтогазі”. З 2023 року — на держслужбі: в Мінстратегпромі, а потім в МОУ.

Кабмін призначив нових заступників міністра оборони
Заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

🔹 Анна Гвоздяр, волонтерка та ексдиректорка фонду Сергія Притули, стала заступницею міністра оборони. З 2014 року працює з військовими, родинами загиблих та питаннями полонених. Має експертизу у сфері оборонного виробництва та інновацій. Працювала в Мінстратегпромі.

Кабмін призначив нових заступників міністра оборони
Заступниця міністра оборони України Анна Гвоздяр.

🔹 Полковник Володимир Заверуха — ще один військовий професіонал, який має понад 20 років служби. Спеціалізується на озброєнні, техніці та екологічній безпеці. До призначення працював у МОУ, зокрема у департаменті військово-технічної політики. У травні 2025 року був першим заступником у Мінстратегпромі.

Кабмін призначив нових заступників міністра оборони
Заступник міністра оборони України полковник Володимир Заверуха.

🔹 Майор Юрій Мироненко, командир підрозділу БПЛА та колишній керівник Держспецзв’язку, призначений заступником міністра. Він активно розвиває дронові технології, відповідав за масштабування їхніх закупівель, а також очолював Центр інновацій МОУ.

Кабмін призначив нових заступників міністра оборони
Заступник міністра оборони України майор Юрій Мироненко

🔹 Оксана Ферчук обійняла посаду заступниці з питань цифровізації. Раніше була радницею міністра оборони та координувала впровадження ключових цифрових систем (LOGFAS, Коровай, МІС ЗСУ, SAP). До війни була топменеджеркою в “Новій Пошті”, Prozorro та інших IT-сервісах.

Кабмін призначив нових заступників міністра оборони
Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук

📢 «Кожному із заступників поставлено чіткі завдання. Очікуємо, що перші результати їхньої роботи будуть відчутні вже найближчим часом», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

📌 Нагадаємо:

17 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, у якому Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони України.

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