Четвер, 31 Липня, 2025
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Відбувся розкол у підтримці Ізраїлю в Конгресі США

Денис Молотов
Денис Молотов
Відбувся розкол у підтримці Ізраїлю в Конгресі США

Увечері 30 липня в Сенаті США відбулося голосування щодо двох резолюцій, які передбачали блокування продажу американської військової техніки Ізраїлю на суму понад 675 мільйонів доларів. Як повідомляє The Hill, ініціатором документів виступив сенатор Берні Сандерс.

Попри те, що обидві резолюції були відхилені, голосування стало історичним за обсягом демократичної підтримки. Усього 27 демократів висловилися «за» припинення поставок зброї, тоді як усі республіканці та ще 20 демократів проголосували «проти».

Видання The Hill підкреслює, що таке рішення вказує на суттєвий розкол у традиційній двопартійній підтримці Ізраїлю в американському Конгресі. Основною причиною розбіжностей стало ставлення до гуманітарної ситуації в секторі Газа, де триває війна Ізраїлю проти угруповання ХАМАС.

📌 Позиція демократів

Демократи, які підтримали резолюції, заявили, що їхня позиція не є виявом опозиції до Ізраїлю загалом, а є протестом проти дій уряду прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Політики висловлюють занепокоєння кількістю жертв серед цивільного населення та масштабами руйнувань у Газі.

📢 «Хоча обидві резолюції зрештою провалилися, голосування продемонструвало, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розколов історичну двопартійну підтримку в Конгресі в питанні гуманітарної кризи в секторі Гази у війні Ізраїлю проти ХАМАС», – зазначено у публікації.

📌 Дипломатичні зусилля США та Ізраїлю

Цьому голосуванню передували новини про те, що переговори США та Ізраїлю щодо перемир’я в Газі були припинені. Причиною стала відсутність «щирого бажання» з боку ХАМАС досягти домовленостей. У зв’язку з цим Вашингтон та Тель-Авів відкликали свої переговорні групи.

❗Крім того, ЗМІ повідомляють про невдоволення США діями Ізраїлю у Сирії.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що ізраїльська влада погодилася на 60-денне припинення вогню в Смузі Гази.

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