Введено санкції проти компаній Китаю за постачання деталей до БпЛА рф

Шостий президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти п’яти китайських компаній. Відповідний указ глави держави №466/2025 було оприлюднено у вівторок, 8 липня, на офіційному сайті Президента.
📢 До списку санкцій увійшли:
- China Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co. / Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко.;
- Suzhou Ekod Precision Manufacturing Co / Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко.;
- Shenzhen Royu Technology Co. / Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко.;
- Shenzhen Jingduoban Technology Co. / Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко.;
- Ningbo BLIN Machinery Co. / Нінбо БЛІН Мешінері Ко.
Як повідомив радник глави держави Владислав Власюк, йдеться про підприємства, які постачали комплектуючі для виготовлення безпілотників, що активно використовуються росією в агресії проти України.
📢 «Під час масованої атаки на Київ у ніч на 4 липня в уламках збитих Shahed-ів виявили компоненти китайського походження. Сьогодні ми ввели санкції проти компаній, які їх постачали», — зазначив Власюк у коментарі журналістам.
☝️ За його словами, щонайменше дві з цих компаній — Ningbo BLIN Machinery Co. та Suzhou Ekod Precision Manufacturing Co. — у 2024–2025 роках постачали продукцію на підприємства в росії, які вже перебувають під міжнародними санкціями.
📢 «Україна взаємодіє з партнерами в межах санкційної коаліції для подальшого розширення обмежень проти китайських виробників, причетних до постачання військових технологій рф», — наголосив Власюк.
Зазначимо, що санкції проти китайських компаній передбачають, зокрема, блокування активів, заборону на транзакції, обмеження на експорт/імпорт. А також інші фінансові та юридичні обмеження на території України.
На тлі зростаючої присутності китайських комплектуючих у російських дронах, ЄС та США закликали Пекін припинити допомогу москві. У Брюсселі також зазначають, що Китай несе відповідальність за наслідки підтримки російської військової кампанії.
📌 Варто нагадати, що згідно з відкритими джерелами, Китай неодноразово заявляв, що не зацікавлений у поразці росії, побоюючись переорієнтації американського тиску безпосередньо на Пекін.