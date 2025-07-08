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Введено санкції проти компаній Китаю за постачання деталей до БпЛА рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Введено санкції проти компаній Китаю за постачання деталей до БпЛА рф

Шостий президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти п’яти китайських компаній. Відповідний указ глави держави №466/2025 було оприлюднено у вівторок, 8 липня, на офіційному сайті Президента.

📢 До списку санкцій увійшли:
  • China Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co. / Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко.;
  • Suzhou Ekod Precision Manufacturing Co / Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко.;
  • Shenzhen Royu Technology Co. / Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко.;
  • Shenzhen Jingduoban Technology Co. / Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко.;
  • Ningbo BLIN Machinery Co. / Нінбо БЛІН Мешінері Ко.

Як повідомив радник глави держави Владислав Власюк, йдеться про підприємства, які постачали комплектуючі для виготовлення безпілотників, що активно використовуються росією в агресії проти України.

📢 «Під час масованої атаки на Київ у ніч на 4 липня в уламках збитих Shahed-ів виявили компоненти китайського походження. Сьогодні ми ввели санкції проти компаній, які їх постачали», — зазначив Власюк у коментарі журналістам.

☝️ За його словами, щонайменше дві з цих компаній — Ningbo BLIN Machinery Co. та Suzhou Ekod Precision Manufacturing Co.у 2024–2025 роках постачали продукцію на підприємства в росії, які вже перебувають під міжнародними санкціями.

📢 «Україна взаємодіє з партнерами в межах санкційної коаліції для подальшого розширення обмежень проти китайських виробників, причетних до постачання військових технологій рф», — наголосив Власюк.

Зазначимо, що санкції проти китайських компаній передбачають, зокрема, блокування активів, заборону на транзакції, обмеження на експорт/імпорт. А також інші фінансові та юридичні обмеження на території України.

На тлі зростаючої присутності китайських комплектуючих у російських дронах, ЄС та США закликали Пекін припинити допомогу москві. У Брюсселі також зазначають, що Китай несе відповідальність за наслідки підтримки російської військової кампанії.

📌 Варто нагадати, що згідно з відкритими джерелами, Китай неодноразово заявляв, що не зацікавлений у поразці росії, побоюючись переорієнтації американського тиску безпосередньо на Пекін.

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