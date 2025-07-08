Введено санкції проти компаній Китаю за постачання деталей до БпЛА рф

Шостий президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти п’яти китайських компаній. Відповідний указ глави держави №466/2025 було оприлюднено у вівторок, 8 липня, на офіційному сайті Президента.

📢 До списку санкцій увійшли:

China Asia Silk Road International Trade ( Tianjin) Co. / Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко.;

/ Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко.; Suzhou Ekod Precision Manufacturing Co / Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко.;

Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко.; Shenzhen Royu Technology Co. / Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко.;

Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко.; Shenzhen Jingduoban Technology Co. / Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко.;

Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко.; Ningbo BLIN Machinery Co. / Нінбо БЛІН Мешінері Ко.

Як повідомив радник глави держави Владислав Власюк, йдеться про підприємства, які постачали комплектуючі для виготовлення безпілотників, що активно використовуються росією в агресії проти України.

📢 «Під час масованої атаки на Київ у ніч на 4 липня в уламках збитих Shahed-ів виявили компоненти китайського походження. Сьогодні ми ввели санкції проти компаній, які їх постачали», — зазначив Власюк у коментарі журналістам.

☝️ За його словами, щонайменше дві з цих компаній — Ningbo BLIN Machinery Co. та Suzhou Ekod Precision Manufacturing Co. — у 2024–2025 роках постачали продукцію на підприємства в росії, які вже перебувають під міжнародними санкціями.

📢 «Україна взаємодіє з партнерами в межах санкційної коаліції для подальшого розширення обмежень проти китайських виробників, причетних до постачання військових технологій рф», — наголосив Власюк.

Зазначимо, що санкції проти китайських компаній передбачають, зокрема, блокування активів, заборону на транзакції, обмеження на експорт/імпорт. А також інші фінансові та юридичні обмеження на території України.

На тлі зростаючої присутності китайських комплектуючих у російських дронах, ЄС та США закликали Пекін припинити допомогу москві. У Брюсселі також зазначають, що Китай несе відповідальність за наслідки підтримки російської військової кампанії.

📌 Варто нагадати, що згідно з відкритими джерелами, Китай неодноразово заявляв, що не зацікавлений у поразці росії, побоюючись переорієнтації американського тиску безпосередньо на Пекін.