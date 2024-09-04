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Верховна Рада України звільнила міністра Мінстратегпрому

Денис Молотов
Денис Молотов
Верховна Рада України звільнила міністра Мінстратегпрому

Верховна Рада України прийняла рішення про звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Про це 4 вересня у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк з фракції “Голос”.

📢 «Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За – 243. Звіт був, дякуємо за роботу», – зазначив депутат.

Верховна Рада України звільнила міністра Мінстратегпрому

За інформацією, яку надав Железняк, Камишін тепер обійматиме посаду «стратегічного радника».

📢 «Відзвітував перед депутатами в залі Верховної Ради. Подякував за конструктивну спільну роботу, довіру та підтримку. Попросив підтримувати й далі нашу оборонку та нового міністра. Рада проголосувала за мою відставку», — написав сам Камишін у своєму телеграм-каналі.

Верховна Рада України звільнила міністра Мінстратегпрому

📌 Зазначимо, що Олександр Камишін очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з березня 2023 року.

📌 Раніше стало відомо про майбутні кадрові зміни в уряді. Заяви про відставку подали два віцепрем’єри, чотири міністри та голова Фонду державного майна.

📌 У середу, 4 вересня, Верховна Рада України не підтримала звільнення керівника Фонду держмайна.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Зеленський підписав закон щодо підвищення акцизів на пальне (закон, що вносить зміни до Податкового кодексу з метою інтеграції положень актів права Євросоюзу, які стосуються акцизного податку).

До того ж 31 серпня міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін очолив Федерацію шахів України.

 

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