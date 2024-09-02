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ВЛАДА

Зеленський підписав закон щодо підвищення акцизів на пальне

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський підписав закон щодо підвищення акцизів на пальне

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, що вносить зміни до Податкового кодексу з метою інтеграції положень актів права Євросоюзу, які стосуються акцизного податку. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі з посиланням на картку законопроєкту №11256-2  в понеділок, 2 вересня.

📢«Президент підписав (законопроєкт – ред.) №11256-2 про підвищення акцизів. Вступає в силу 01 вересня. Почне діяти, як опублікують в офіційному виданні. Це або сьогодні або завтра», – зазначив депутат.

👉 Нагадаємо, що Верховна Рада України 18 липня ухвалила в цілому законопроєкт №11256-2, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України з метою впровадження положень права ЄС щодо акцизного оподаткування.

📌 Закон передбачає поступове підвищення акцизних ставок на різні види пального до 1 січня 2028 року. Перехідний період розпочнеться з 1 вересня 2024 року, після чого акциз на бензин досягне 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 літрів, а на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.

📌 Також раніше було повідомлено, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За цей документ, зареєстрований під номером №0285, проголосували 281 народний депутат.
Римський статут, що заснував Міжнародний кримінальний суд, є міжнародним договором. Він визначає порядок роботи цього суду та юрисдикцію щодо злочинів, таких як агресія, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.

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