Зеленський підписав закон щодо підвищення акцизів на пальне

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, що вносить зміни до Податкового кодексу з метою інтеграції положень актів права Євросоюзу, які стосуються акцизного податку. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі з посиланням на картку законопроєкту №11256-2 в понеділок, 2 вересня.

📢«Президент підписав (законопроєкт – ред.) №11256-2 про підвищення акцизів. Вступає в силу 01 вересня. Почне діяти, як опублікують в офіційному виданні. Це або сьогодні або завтра», – зазначив депутат.

👉 Нагадаємо, що Верховна Рада України 18 липня ухвалила в цілому законопроєкт №11256-2, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України з метою впровадження положень права ЄС щодо акцизного оподаткування.

📌 Закон передбачає поступове підвищення акцизних ставок на різні види пального до 1 січня 2028 року. Перехідний період розпочнеться з 1 вересня 2024 року, після чого акциз на бензин досягне 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 літрів, а на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.

📌 Також раніше було повідомлено, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За цей документ, зареєстрований під номером №0285, проголосували 281 народний депутат.

Римський статут, що заснував Міжнародний кримінальний суд, є міжнародним договором. Він визначає порядок роботи цього суду та юрисдикцію щодо злочинів, таких як агресія, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.