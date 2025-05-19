Понеділок, 19 Травня, 2025
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Венс прокоментував особисту зустріч із Зеленським у Ватикані

Денис Молотов
Денис Молотов
Венс прокоментував особисту зустріч із Зеленським у Ватикані

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про свою зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбулася після інавгураційної меси нового Папи Римського Лева XIV у Ватикані. В обговоренні також взяв участь державний секретар США Марко Рубіо.

📢 «Наші країни поділяють мету припинення непотрібного кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів про припинення вогню і встановлення тривалого миру»,написав Венс у своєму акаунті в X (колишній Twitter), додавши фото з зустрічі.

ℹ️ Це вже друга особиста зустріч між політиками:

🔹 Попередня відбулася 28 лютого у Вашингтоні під час візиту Зеленського на переговори про угоду щодо корисних копалин між США та Україною.
🔹Однак, тоді переговори завершилися скандалом – між українським президентом, Венсом та президентом США Дональдом Трампом спалахнула суперечка про війну з росією.

Венс тоді заявив про потребу дипломатичного врегулювання війни. У відповідь Зеленський нагадав, що вже підписував мирні домовленості з путіним у присутності лідерів Франції та Німеччини.

📢 «Якщо буде підписана погана угода, США це відчують», – заявив Зеленський.

☝️ Така заява викликала обурення у Трампа й Венса: «Нам буде чудово», – відповіли вони, додавши, що український президент не має права нав’язувати свою позицію.

У результаті, Володимир Зеленський залишив Білий дім раніше, а запланована угода між країнами не була підписана.

👉 Напередодні держсекретар Марко Рубіо зазначив, що США представили росії «потужний мирний план» для завершення війни.

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