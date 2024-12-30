Важлива угода: США виділять Україні $15 мільярдів

Сполучені Штати Америки нададуть Україні $15 мільярдів, які забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі в понеділок, 30 грудня.

📢 «Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти в межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму $20 мільярдів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки», – зазначив прем’єр.

Напрямки використання коштів

У Міністерстві фінансів уточнили, що кошти від США в межах проєкту PEACE in Ukraine будуть спрямовані на:

виплату заробітної плати працівникам охорони здоров’я, освіти, служб швидкого реагування та державним службовцям; допомогу соціально незахищеним категоріям населення , включаючи малозабезпечені сім’ї, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, а також сім’ї з дітьми (при вагітності й пологах, при народженні чи усиновленні, одиноким матерям).



📈 Також у відомстві підкреслили, що з 2022 по 2024 рік сума прямої бюджетної підтримки України з боку США перевищила $30 мільярдів.

Денис Шмигаль висловив вдячність Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію цієї ініціативи. Вона, за його словами, «змушує росію платити за агресію проти України”.

Минулого тижня США розпочали виплати Україні в межах кредиту на $20 мільярдів, перший транш якого становив $1 мільярд.

Раніше Шмигаль повідомляв, що у 2024 році пряма бюджетна підтримка з боку західних партнерів становитиме $41 мільярд. З цієї суми – $38 мільярдів очікується в наступному році разом із виплатами за замороженими активами рф.