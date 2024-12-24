США розпочали фінансування України в межах кредиту на $20 млрд

Сполучені Штати Америки перерахували Україні перший транш у розмірі $1 млрд у межах кредиту на $20 млрд. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі у вівторок, 24 грудня.

📢 «Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив вдячність американській стороні та Світовому банку за підтримку.

📢 «Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані та спрямовані на відновлення України», – додав глава уряду.

Цього літа країни G7 взяли на себе зобов’язання надати Україні кредит на $50 млрд, джерелом погашення якого стануть доходи від заморожених активів росії. У межах цієї ініціативи США виділили $20 млрд, які передаються через Світовий банк.

Україна матиме повну свободу у визначенні напрямків використання цих коштів. Зазначається, що значна частина – близько половини із загальної суми $50 млрд – буде спрямована на потреби Збройних сил України.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Міністерство фінансів США оголосило про надання Україні кредиту у розмірі 20 мільярдів доларів. Ці кошти будуть погашені за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Міністр фінансів США Джаннет Єллен зазначала, що ці фінансові ресурси є критично важливими для України.

Американське міністерство фінансів уточнило, що 20 мільярдів доларів вже перераховані до Фонду фінансового посередництва щодо сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (FORTIS Ukraine FIF).