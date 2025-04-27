Ватикан пішов на виняток для України: Зеленський у першому ряду – ЗМІ

Ватикан пішов на виняток зі звичних дипломатичних правил та протоколів та надав шостому президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряду під час церемонії прощання з Папою Франциском, що відбулася 26 квітня.

Володимир Зеленський прибув до Рима разом з дружиною Оленою Зеленською. Церемонія прощання була проведена на площі Святого Петра, де українського президента зустріли оплесками. Про це у суботу, 26 квітня, повідомило британське видання The Telegraph.

📢 «Зеленський прибув до Рима разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською на тлі очікувань прориву в мирних переговорах щодо України. Лідера країни, зруйнованої війною, зустріли спонтанними оплесками, коли він зайняв своє місце на площі Святого Петра після короткої зустрічі з Трампом для їхніх перших переговорів після сварки в Овальному кабінеті», – йдеться у публікації.

Зазначимо, що під час таких церемоній лідери країн зазвичай розсаджуються відповідно до алфавітного порядку, виходячи з назв їхніх країн французькою мовою — мовою міжнародної дипломатії. За цією традицією, президент України мав би сидіти на місці, яке знаходиться не ближче третього ряду. Проте, Зеленському було надано місце в першому ряду, за 11 місць від президента США Дональда Трампа. Цей жест викликав неабияку увагу у світових ЗМІ.

За словами медіаречника Ватикану, Маттео Бруні, організатори не заперечували порушення протоколу і зазначили, що спеціально заповнили вакантне місце. Однак для інших політичних лідерів протокольні правила залишалися незмінними.

📢 «Я вірю, що вони (організатори. – ред.) заповнили вакантне місце», – заявив медіа речник Святого Престолу Маттео Бруні.

Під час церемонії Зеленський сидів поруч з президентом Ірландії Майклом Гіґґінсом, що ще раз підтверджує відхилення від звичних правил розсадки.

Також у Ватикані були присутні численні світові лідери, серед яких французький президент Емманюель Макрон, президент Індії, Угорщини та Габону, а також голова уряду Фінляндії Александр Стубб. Всі ці лідери сиділи відповідно до прийнятих дипломатичних норм, тоді як місце для президента Зеленського було змінене.

Після Літургії та прощання з Папою Франциском, труна була перевезена і похована у базиліці Санта Марія Маджоре.

💢 Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ Італії, на похороні були присутні близько 400 тисяч людей, які заповнили площу Святого Петра та маршрут похоронної процесії.

☝️ Перед самою церемонією, Зеленський провів коротку зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ця розмова тривала близько 15 хвилин і відбулася прямо посеред базиліки Святого Петра, де президенти сиділи на стільцях один навпроти одного.