Зеленський і Трамп провели у Римі лише одну зустріч

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про «добру зустріч» із президентом США Дональдом Трампом. Вона відбулася в Римі під час поховання Папи Франциска. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі в суботу, 26 квітня.

📢 «Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни.

Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе!», – написав Зеленський.

Президент також наголосив, що зустріч відбулася напередодні похорону Папи Франциска, а за інформацією ЗМІ, сторони домовилися провести ще одну зустріч після церемонії.

Але друга зустріч шостого президента України Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Римі після церемонії поховання Папи Римського Франциска не відбулася. Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на речника українського лідера Сергія Никифорова в суботу, 26 квітня.

📢 «Враховуючи швидке повернення Трампа до аеропорту після служби, не дивно, що він більше не бачив Зеленського після їхньої зустрічі в базиліці Святого Петра, але, як повідомляє Sky News, у нього був час для короткої розмови з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні», – йдеться у повідомленні.

☝️ Раніше було повідомлено, що під час церемонії похорону Папи Римського Франциска президент США Дональд Трамп та шостий президент України Володимир Зеленський провели приватну зустріч. Її в Білому домі охарактеризували як «дуже продуктивну».